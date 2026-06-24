Eine Geschichte des kulturellen Erbes, weltweit erzählt

Die Partnerschaft läutet ein neues Kapitel in der wachsenden Präsenz der Marke in Monaco ein und spiegelt ihr Engagement wider, bedeutungsvolle Verbindungen zwischen den internationalen Bereichen Kultur, Gastgewerbe und Luxus aufzubauen.

MONACO, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Jardins d'Arménie – Royal Brandy, die Flaggschiffmarke des Pogossian Luxury Brand House, war beim Monte-Carlo-Fernsehfestival 2026 als „Crystal Partner" vertreten und brachte das armenische Erbe, die Handwerkskunst und die kulturelle Exzellenz des Landes in eine der renommiertesten internationalen Veranstaltungen Monacos ein.

„Monaco ist seit langem ein Ort, an dem Kultur, Kreativität und internationale Perspektiven zusammenkommen. Die Teilnahme am Fernsehfestival von Monte Carlo ist eine natürliche Fortsetzung der Werte, von denen sich Jardins d'Arménie leiten lässt. Das Festival bietet eine einzigartige Plattform, um das Geschichtenerzählen und den kulturellen Austausch zu feiern, und ermöglicht es uns gleichzeitig, Armeniens Kulturerbe einem internationalen Publikum näherzubringen und unsere Präsenz in Monaco zu stärken", erklärte Armen Pogossian, Inhaber des „Pogossian Luxury Brand House".

Während des gesamten Festivals tauschte sich Armen Pogossian mit Medienvertretern, Partnern und geladenen Gästen aus und förderte so einen fruchtbaren Dialog über Kultur, Kreativität und die Geschichte hinter einer Marke, die auf Authentizität, Exzellenz und der Wertschätzung der Zeit basiert.

Das Monte-Carlo-Fernsehfestival gilt als eines der weltweit führenden Fernsehfestivals und bringt seit 65 Jahren renommierte Schauspieler, Produzenten, Rundfunkveranstalter, Kreative und führende Persönlichkeiten der Branche im Fürstentum Monaco zusammen. Große Filmstudios, Fernsehsender, digitale Plattformen und international bekannte Talente kommen zusammen, um um die prestigeträchtigen Golden Nymph Awards zu wetteifern.

Im Rahmen des Festivals war auch der renommierte Schachgroßmeister Levon Aronian, Botschafter von Jardins d'Arménie, in Monaco zu Gast. Aronian gilt als eine der führenden Persönlichkeiten der internationalen Schachszene und verkörpert Werte, die eng mit der Marke verbunden sind, darunter Spitzenleistungen, Disziplin und intellektuelle Neugier.

„Ich habe mich sehr gefreut, in Gesellschaft so vieler erfolgreicher Menschen beim Festival dabei zu sein. Ich habe armenischen Brandy schon immer – ebenso wie das Schachspiel – als eines der Symbole unseres Landes betrachtet, und daher bin ich stolz darauf, dass diese beiden Welten durch „Jardins d'Arménie" zusammenkommen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war zu sehen, wie internationale Gäste etwas entdeckten, das sich wirklich anders anfühlte als das, was sie gewohnt waren", sagte Levon Aronian, Botschafter von und „Jardins d'Arménie".