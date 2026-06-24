Milliarden Liter Rohöl kommen: Evakuierung der Straße von Hormus hat begonnen

Die Rede ist dabei von zwei Routen: Die nördliche Passage soll vom Iran, die südliche vom Oman geplant werden.

11.000 Seeleute sind derzeit in der Straße von Hormus blockiert. Das berichtet die IMO am Mittwoch. Sie organisiert gemeinsam mit dem Oman und Iran die sichere Durchfahrt der wartenden Schiffe.

"Die IMO stellt den Gesamtrahmen und die Koordinierung bereit, um im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt ein stufenweises Vorgehen bei der Abfahrt zu gewährleisten, die Routenplanung und die maritime Sicherheit liegen jedoch in der Verantwortung der Küstenstaaten", heißt es in der Mitteilung.

Die Organisation warnt eindringlich davor, andere Routen als die von den beiden Staaten unterstützten einzuschlagen. Denn während des Irankrieges ist die Meerenge massiv vermint worden. Welche Durchfahrt die Schiffe wählen, die nördliche oder südliche Route, steht ihnen frei.

Zunächst sollen die Schiffe in einen nach Koordinaten festgelegten sogenannten Wartebereich navigieren und auf weitere Anweisungen der betreffenden Staaten warten. Ohne Aufforderung dürfen die Schiffe aber nicht den Wartebereich befahren. Die IMO arbeite "aktiv daran, eine genaue Erfassung aller Schiffe im Golf zu gewährleisten, die evakuiert werden möchten."

Die IMO warnt: "Die Schiffe sollen an ihrer derzeitigen Position bleiben und weitere Anweisungen abwarten." Die Allianz kommt in ihrem Report vom Mittwoch auf eine Zahl von 1.150 Schiffen, die festsitzen.

So viel Rohöl steckt fest

Die genaue Anzahl lässt sich nur grob schätzen: Dass rund 1.100 Schiffen derzeit in der Meerenge gefangen sind, ist wahrscheinlich. Das ergibt sich auch aus der Angabe der IMO über die Anzahl der Seeleute. Geht man davon aus, dass ca. 10 Seeleute im Mittel für Frachter und Tanker benötigt werden, so sich ergibt sich die Anzahl der Schiffe bei rund 1.100.

Historisch besteht der Verkehr durch Hormus grob zu 40 bis 60 Prozent aus Tankern und LNG-Tankern. Das heißt man kann von 660 Tankern ausgehen. Da aber nicht alle Tanker beladen sind oder Rohöl führen, nehmen wir an, dass rund 40 Prozent aller dort festsizenden Schiffe Rohöl führen, also in der Summe von gut 440 Öltankern.

Wenn diese vollausgelastert sind können sie gemeinsam eine Menge von 60 bis80 Milliarden Litern Rohöl führen, das entspricht 380 bis 500 Millionen Barrel Rohöl.

Das ist der fünftägige weltweite Ölverbrauch, oder rund 70 bis 90 Prozent des jährlichen deutschen Rohölverbrauchs, die warten, um auf den Markt zu kommen.

Wie schnell dies geht, ist fraglich. Laut Informationen von Reuters ist die tägliche Zahl der Durchfahrten von rund 10 bis 11 auf bis zu 25 Schiffe pro Tag gestiegen, liegt aber weiterhin weit unter dem Vorkriegsniveau von rund 125 bis 140 Schiffen täglich.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Zur Info: Die IMO ("Internatiol Maritim Organisation", internationale Seeschifffahrtsorganisation) ist die Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die für die Sicherheit der Schifffahrt und die Verhütung der Meeres- und Luftverschmutzung durch Schiffe zuständig ist.

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