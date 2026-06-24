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    Käufe mit Signalwirkung

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    Millionenwetten: Bei welchen Werten Nancy Pelosi jetzt zugeschlagen hat!

    Nancy Pelosi, nach Cathie Wood eine der prominentesten Investorinnen der Wall Street, hat bei zwei bestens bekannten US-Technologiewerten zugeschlagen.

    Für Sie zusammengefasst
    Käufe mit Signalwirkung - Millionenwetten: Bei welchen Werten Nancy Pelosi jetzt zugeschlagen hat!
    Foto: Kin Cheung - AP

    Nach monatelanger Pause: Nancy Pelosi meldet sich zurück

    Namentlich bekannte Investorinnen mit großer Breitenwirkung sind an der Wall Street noch immer eine Seltenheit. Neben der gegenwärtig vielleicht bekanntesten Star-Investorin Cathie Wood fiel in den vergangenen Jahren immer wieder der Name der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Sie machte vor allem mit zeitlich gut platzierten Wetten auf US-Technologiekonzerne, darunter beispielsweise Nvidia und Palo Alto Networks, auf sich aufmerksam.

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    In den vergangenen Monaten war es still um Pelosi geworden, die im November vergangenen Jahres ihren Rückzug aus dem Repräsentantenhaus mit Wirkung zum Ende ihrer Amtszeit im Januar 2027 bekannt gegeben hat. Offensichtlich hat sie es gemeinsam mit ihrem Mann Paul Pelosi, der einen großen Teil ihrer Trades abwickelt, etwas langsamer angehen lassen.

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    Millionenwetten auf Intel und Uber

    Umso mehr lassen ihre beiden neuen, am Mittwochnachmittag bekannt gewordenen Trades aufhorchen. Nach den letzten Transaktionen im Januar (das Ausüben von Call-Optionen auf Alphabet sowie der Kauf von Call-Optionen auf Amazon) hat sie jetzt bei Halbleiterhersteller Intel und beim Mobilitätsdienstleister Uber zugeschlagen. In beiden Fällen setzte sie erneut auf Call-Optionen.

    Auf Intel wurden 200 Optionskontrakte mit einem Ausübungspreis von 50 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum März kommenden Jahres gekauft. Über dieselben Ausstattungsmerkmale verfügen auch die Call-Optionen auf Uber. Auch hier wurden insgesamt 200 Kontrakte gekauft.

    Intel überrascht, Uber scheint vernünftig

    Das Ausmaß der Wetten ist substanziell. Auf Basis der Optionspreise vom Mittwochnachmittag beläuft sich die Wette auf Intel auf einen Wert von etwa 1,7 Millionen US-Dollar, für die Uber-Position dürfte rund eine halbe Millionen US-Dollar fällig geworden sein.

    Das unterstreicht eine hohe Überzeugung, dass die beiden Aktien bis spätestens zum März kommenden Jahres über ihren aktuellen Kursen notieren werden. Das ist vor allem bei Intel eine kühne Annahme, nachdem die Aktie in den vergangenen 12 Monaten bereits um fast 500 Prozent zugelegt hat und angesichts schwacher Profitabilität mit einem KGVe 2026 von 121 bewertet ist.

    Deutlich nachvollziehbarer ist die Wette auf die Mobilitätsplattform Uber. Deren Aktie stand in den vergangenen Monaten unter Druck, da eine Disruption des Geschäftsmodells durch Robotaxi-Dienste wie von Alphabet (Waymo) oder Baidu (Apollo) befürchtet wird – Uber selbst positioniert sich inzwischen jedoch sowohl als Anbieter als auch als Vermittler von autonom durchgeführten Fahrten. Im Unterschied zu Intel ist die Unternehmensbewertung hier mit einem KGVe 2026 von 23 und vor allem einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,2 angemessen.

    Intel

    -0,48 %
    +1,83 %
    +8,21 %
    +194,78 %
    +480,72 %
    +296,66 %
    +134,88 %
    +313,99 %
    +179,09 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Uber Technologies

    +6,00 %
    +2,71 %
    +3,59 %
    +1,07 %
    -19,42 %
    +68,80 %
    +44,18 %
    +77,65 %
    ISIN:US90353T1007WKN:A2PHHG
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    Vor allem Uber profitiert vom Kauf

    Am Aktienmarkt reagieren beide Werte positiv auf die Berücksichtigung einer prominenten und nachweislich auch erfolgreichen Investorin. Während Intel nach anfänglichen Verlusten rund zwei Prozent zulegte, zeigte sich Uber besonders gut aufgelegt mit einem Plus von fast 5 Prozent. Davon ließen sich auch die Anteile von Mitbewerber Lyft anstecken, die ebenfalls um 5 Prozent kletterten. 

    Während die Intel-Aktie mit einem Monats-RSI von 88 extrem stark überkauft ist und auf Blasen-Niveau notiert, bieten die Uber-Anteile ausgehend von einem Boden bei rund 68,50 US-Dollar ein aussichtsreiches Setup für eine Gegenbewegung und die Chance auf attraktive Kursgewinne.

    Fazit: Diesem der beiden Trades sollte man folgen

    Star-Investorin Nancy Pelosi hat nach monatelanger Abwesenheit zwei neue Trades getätigt. Sie kaufte im Wert von über 2 Millionen US-Dollar Call-Optionen auf die Anteile von Intel und Uber. Während die Wette auf Intel angesichts der bereits sehr gut gelaufenen Aktie unter der hohen Unternehmensbewertung überrascht, macht der Kauf von Uber einen gut durchdachten Eindruck.

    Die moderate Unternehmensbewertung und ein klar erkennbares charttechnische Setup machen den Mobilitätsdienstleister zu einer in den kommenden Monaten aussichtsreichen Wette. Anlegerinnen und Anleger, welche sich auf das Gespür von Pelosi verlassen wollen, sollten das bevorzugt hier tun.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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