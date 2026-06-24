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    Wall Street legt deutlich zu

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    US-Börsen klar fester dank Öl-Einbruch – DAX schließt schwächer, Gold fällt

    Die großen US-Indizes haben ihre Gewinne am Mittwoch ausgebaut. Der Ölpreis fällt auf Stand vor Nahost-Krieg. Der Rheinmetall-Crash belastet den DAX und die gesamte Rüstungsbranche. Gold verbilligt sich deutlich.

    Wall Street legt deutlich zu - US-Börsen klar fester dank Öl-Einbruch – DAX schließt schwächer, Gold fällt
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Die US-Börsen haben ihre Gewinne in den Handel am Mittwoch deutlich ausgebaut und damit einen Teil der zum Teil deutlichen Rückschläge des Vortages, insbesondere beim technologielastigen Nasdaq-Index, wieder aufgeholt. Der Dow-Index stieg zuletzt (17:45 Uhr) um 0,9 Prozent, während es für den S&P 500 um 0,6 Prozent aufwärts ging. Der technologielastige Nasdaq Composite erholte sich um 0,6 Prozent. Stärkste Dow-Werte waren die Baumarktketten Home Depot und Sherwin-Williams.

    Der Logistikriese FedEx hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen vorgestellt, den Ausblick angehoben und kassiert Milliarden aus der Freight-Abspaltung. Die Aktie, die im späten US-Handel bereits 6 Prozent verloren hatte, büßte am Mittwoch weitere 0,5 Prozent ein.

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    Das absolute Highlight des Tages folgt nach US-Börsenschluss, wenn der Speicherchiphersteller Micron Technology seine Quartalszahlen vorlegt. Der Bericht gilt als wegweisend für die Frage, ob der globale KI-Boom fundamental untermauert bleibt. Die Aktie verlor im Handel 0,7 Prozent.

    Daneben sorgt die Meldung für Aufsehen, dass die Google-Mutter Alphabet am kommenden Montag den Telekommunikationsriesen Verizon im prestigeträchtigen Dow-Jones-Index ersetzen wird. Alphabet-Titel zogen 1,2 Prozent an, während es für Verizon um 2,2 Prozent abwärts ging. Gleichzeitig warten die Marktteilnehmer gespannt auf die Ergebnisse der alljährlichen Stresstests der Federal Reserve für die US-Großbanken.

    Rheinmetall belastet DAX

    Europas Börsen konnten nach der positiven US-Entwicklung einen Teil ihrer Verluste aufholen, wobei sich vor allem der DAX schwach zeigte. Der deutsche Leitindex schloss 0,7 Prozent tiefer auf 24.716 Punkten. Mit Abstand größter Verlierer war die Rheinmetall-Aktie, die in der Spitze 20,3 Prozent einbrach und zum Handelsschluss 18,7 Prozent verlor. Die Bundesregierung plant, das Programm für die F126-Fregatten zu beenden. Damit stünde der Bau des größten deutschen Kriegsschiffs seit dem Zweiten Weltkrieg vor dem Aus. Hensoldt und Renk büßen 3,3 beziehungsweise 8,1 Prozent ein.

    Positive Signale kommen aus der Konjunktur: Der Ifo-Index steigt im Juni leicht und macht Hoffnung auf Stabilisierung. Zu den Gewinnern im DAX zählen am Mittwoch Qiagen und MTU Aero.

    Der Euro-Stoxx-50 tendierte 0,3 Prozent schwächer, während sich der marktbreite Stoxx 600 mit plis 0,1 Prozent sogar knapp auf positives Terrain retten konnte. Nach der jüngsten Korrektur im Technologiesektor agieren die Marktteilnehmer vorsichtig und halten sich vor den am Abend erwarteten Impulsen aus den USA merklich zurück. Gefragt sind derzeit vor allem defensive Titel, die den Anlegern als sicherer Hafen dienen.

    "Die Angst vor einem jähen Ende der Rally ist da", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Gleichzeitig haben viele aber auch Angst, die Börsenparty zu früh zu verlassen und mögliche weitere Kursgewinne zu verpassen."

    Rohstoffmärkte unter Druck durch Dollarstärke und Geopolitik

    Die internationalen Ölpreise tendieren am Mittwoch deutlich leichter. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch das US-Öl WTI verzeichnen zeitweise Abschläge von jeweils etwa 5 Prozent, da sich die Lage in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz entspannt. Der WTI-Preis fiel zeitweise unter die Marke von 70 US-Dollar und auch Brent-Öl ist so günstig wie zuletzt vor der Nahost-Krise. Nach einem Interims-Abkommen zwischen den USA und dem Iran hat die sichere Ausleitung tausender festsitzender Seeleute begonnen, was die Sorgen vor anhaltenden Lieferengpässen dämpft.

    Der Goldpreis leidet derweil unter einem starken US-Dollar und wird zudem als Liquiditätsquelle genutzt, um Verluste in anderen Portfoliobereichen auszugleichen. Der Spot-Preis rutschte um 2,5 Prozent ab auf 4.014 US-Dollar und nähert sich der Marke von 4.000 US-Dollar an, was auch auf die falkenhaften Töne des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh zurückzuführen ist, der eine strikte Bekämpfung der Inflation signalisierte.

    Kryptomarkt auch schwach

    Die Krypto-Leitwährung Bitcoin kann zur Wochenmitte ihre anfänglichen Gewinne nicht halten und fällt klar ins Minus zurück. Nach den Verlusten der vergangenen Tage fällt der Kurs um weitere 3,3 Prozent und notiert bei 60.243 US-Dollar. Auch die zweitwichtigste Kryptowährung Ether zeigt sich mit Verlusten von 2,5 Prozent schwächer.

    Gemischte Erholung an den asiatischen Handelsplätzen

    An den asiatischen Märkten zeigte sich am Mittwoch ein zweigeteiltes Bild. Nach dem deutlichen Einbruch am Dienstag kam es insbesondere in Südkorea zu einer spürbaren Gegenbewegung, wo der Kospi-Index rund 3,3 Prozent höher schloss. Angetrieben wurde diese Erholung vor allem von den Halbleiterschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix, die 9,8 beziehungsweise 1,0 Prozent zulegen.

    In Japan schloss der Leitindex Nikkei dagegen 0,9 Prozent im Minus, während sich Technologiewerte wie SoftBank Group stabilisierten. Auch in Hongkong und China tendierten die Technologietitel dank Kursgewinnen von Schwergewichten wie Baidu, Tencent und Alibaba überwiegend freundlich.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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