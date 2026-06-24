AKTIE IM FOKUS
Kapitalerhöhung drückt Init Innovation auf Zweimonatstief
- Aktie sackte wegen Kapitalerhöhung auf Zweimonatstief
- Grundkapital um rund zehn Prozent durch Aktienausgabe
- Berenberg senkte Ziel auf 67,50 und bestätigte Kauf
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Init Innovation ist am Mittwoch angesichts einer Kapitalerhöhung auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gesackt. Am Nachmittag erholte sich die Aktie des Digitalisierungs-Spezialisten für Busse und Bahnen nur geringfügig von ihrem Tagestief bei etwas über 47 Euro und gab um 4,2 Prozent auf 47,45 Euro nach.
Das Grundkapital wurde dem SDax-Unternehmen zufolge durch die Ausgabe von einer Million neuer Aktien um rund zehn Prozent erhöht und soll vor allem der Finanzierung von Großprojekten und Zukäufen dienen. Der Platzierungspreis hatte bei 46,95 Euro je Aktie gelegen.
Berenberg-Analyst Robert-Jan van der Horst senkte wegen des Verwässerungseffekts sein Kursziel für das Init-Papier von 70,00 auf 67,50 Euro, bestätigte aber sein Kaufurteil. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie
Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 47,20 auf Tradegate (24. Juni 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,73 %.
Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 474,89 Mio..
init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der init innovation in traffic systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.
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Leute, Positivität. Unglaublich dass bei solchen Zahlen auch noch gemekert wird.
ich habe mal kurz recherchiert zu Frau Dickgießer. Die Kommentare, die ihr die Kompetenz absprechen, sind zum Fremdschämen...
- Ehemalige Geschäftsführerin Dr. Dickgiesser Assekuranz, Karlsruhe
- Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von IT-Unternehmen sowie von Banken und Investmentfonds im Bereich internationaler Versicherungskonzepte
- Ehemalige Geschäftsführerin ITUS GmbH, Karlsruhe
Prof. Michaela Dickgießer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt
25.04.2018
Ministerin Theresia Bauer: „Michaela Dickgießer engagiert sich als Unternehmerin und Kunstfördererin beispielgebend für Gesellschaft und Kultur“
Engagement für die Hochschule für Musik Karlsruhe
Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe verbindet Michaela Dickgießer nicht nur ihr eigenes Studium der Musikwissenschaften, sondern auch ihr hervorragendes und bis heute andauerndes ehrenamtliches Engagement. Ihr großes persönliches Interesse, sich für die Hochschule für Musik Karlsruhe einzusetzen, entsprang ihrer Verbundenheit zur Musik. Michaela Dickgießer setzt sich insbesondere auch für den Bau und die Realisierung des „CampusOne - Schloss Gottesaue“, dem Campus der Musikhochschule Karlsruhe, ein. Im Jahr 2009 wurde Dickgießer in den Hochschulrat der Musikhochschule Karlsruhe gewählt.
Von 2011 bis 2017 nahm sie die Funktion der Vorsitzenden des Hochschulrats wahr. Für ihre Verdienste um die Hochschule für Musik Karlsruhe wurde sie im Jahr 2013 mit dem Titel Ehrensenatorin der Hochschule geehrt. Im Jahr 2017 ernannte sie die Hochschule zur Honorarprofessorin.
Frau Dickgießer wurde allerdings bereits im Jahr 2023 erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. Insofern wäre die Fragestellung zur Qualifikation im Jahr 2026 dann richtig, wenn konkrete Erkenntnisse der Ungeeignetheit vorliegen würden. Ganz objektiv hat sich init seit 2023 hervorragend entwickelt - Aktienkurs und Ergebnis. Zumindest konnte Frau Dickgießer, wenn sie tatsächlich ungeeignet wäre, diese Entwicklung nicht verhindern ;-)