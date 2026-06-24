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    AKTIE IM FOKUS

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    Kapitalerhöhung drückt Init Innovation auf Zweimonatstief

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie sackte wegen Kapitalerhöhung auf Zweimonatstief
    • Grundkapital um rund zehn Prozent durch Aktienausgabe
    • Berenberg senkte Ziel auf 67,50 und bestätigte Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Kapitalerhöhung drückt Init Innovation auf Zweimonatstief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Init Innovation ist am Mittwoch angesichts einer Kapitalerhöhung auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gesackt. Am Nachmittag erholte sich die Aktie des Digitalisierungs-Spezialisten für Busse und Bahnen nur geringfügig von ihrem Tagestief bei etwas über 47 Euro und gab um 4,2 Prozent auf 47,45 Euro nach.

    Das Grundkapital wurde dem SDax-Unternehmen zufolge durch die Ausgabe von einer Million neuer Aktien um rund zehn Prozent erhöht und soll vor allem der Finanzierung von Großprojekten und Zukäufen dienen. Der Platzierungspreis hatte bei 46,95 Euro je Aktie gelegen.

    Berenberg-Analyst Robert-Jan van der Horst senkte wegen des Verwässerungseffekts sein Kursziel für das Init-Papier von 70,00 auf 67,50 Euro, bestätigte aber sein Kaufurteil. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 47,20 auf Tradegate (24. Juni 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 474,89 Mio..

    init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der init innovation in traffic systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.





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