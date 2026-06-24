Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -20,31 %
Tagesperformance: -20,31 %
Platz 1
Performance 1M: -23,37 %
Performance 1M: -23,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall überwiegend vorsichtig bis negativ. Viele verweisen auf Umsatz- und Gewinnwarnungen, teure Aufträge/ Werft-Investitionen und potenzielle weitere Auftragsrückgänge. Kursrücksetzer um bis ca. 20% werden diskutiert; einige hoffen dennoch auf eine Gegenbewegung. Analysen/Empfehlungen werden eher kritisch gesehen.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 2
Performance 1M: +22,16 %
Performance 1M: +22,16 %
Qiagen
Tagesperformance: +5,02 %
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 3
Performance 1M: +14,07 %
Performance 1M: +14,07 %
Bayer
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 4
Performance 1M: +5,03 %
Performance 1M: +5,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Bayer ist überwiegend sachlich; eine konkrete Kursentwicklung in Prozent der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt. Relevante Fakten: FDA genehmigt Ambelvist in niedriger Dosierung; US-Gericht verlegt Roundup-Vergleich zurück nach Missouri (mögliche Kosten-/Rechtsrisiken). Diskussionen zu SCOTUS-Terminen; emotionale Inhalte werden ignoriert.
Beiersdorf
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 5
Performance 1M: +2,65 %
Performance 1M: +2,65 %
Symrise
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 6
Performance 1M: +12,26 %
Performance 1M: +12,26 %
Merck
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 7
Performance 1M: +5,16 %
Performance 1M: +5,16 %
Zalando
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 8
Performance 1M: +26,19 %
Performance 1M: +26,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Sentiment: Von kurzfristiger Schwäche bis Stabilisierung in einer Range mit grüneren Tagen. Fundamentals (Effizienz, Profitabilität), Insiderkäufe und Povlsens steigende Beteiligung deuten auf weiteres Aufwärtsmomentum; Dividendendiskussion wird als möglich angesehen. Short-Quote könnte Katalysator sein. 14‑Tage-Verlauf nicht quantifiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.
RWE
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 9
Performance 1M: -1,37 %
Performance 1M: -1,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu RWE
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu RWE ist gemischt, 14 Tage kursseitig teils rückläufig durch Kapitalerhöhung. Positiv: Amprion-Beteiligung 55% und geplante Investitionen (≈6,5 Mrd. bis 2030); EpS 2031 von 4,40 auf 4,51 Euro. Bewertung moderat (KGV ca. 15, Buchwert ~1); Netze als stabiles, planbares Geschäft. Negativ: kurzfristige Kurslast durch Finanzierung. Insgesamt vorsichtig optimistisch. wallstreetONLINE
Vonovia
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 10
Performance 1M: -3,98 %
Performance 1M: -3,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu Vonovia. Kernthema ist die Wandelanleihe: initialer Wandlungspreis ca. 28,04 EUR, Wandlungsaufschlag 37,5% über den Referenzkurs (ca. 20,39 EUR). Aufstockung der Emission auf 850 Mio EUR. Vorteile durch Zinsen/Dividenden vs. Verwässerungspotenzial und Umschuldung; Kursentwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich/volatil.
E.ON
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 11
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu E.ON. Kurzfristig Aufwärtsdruck: Signifikantes Bewegungshoch, Retest bei 16,50 möglich, Ziel ca. 23,50 (38er Retracement). Einige Posts sehen Trend-Verlust, betonen aber intakten Trend durch Regulierung/Netz-Infrastruktur. Hinweis auf ca. +10% jüngst, Dividende ca. 3% (Gesamtrendite ca. 15% letztes Jahr). Fundament: regulierter Monopolmarkt, KGV nicht mehr extrem günstig. Fazit: vorsichtig positiv, Hürden bei 16,50/23,50.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber E.ON eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 12
Performance 1M: +10,65 %
Performance 1M: +10,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Langfristig 100–120 € bis 2030; Renditen von ca. 7–12% p.a. inkl. Dividende. Kurzfristig warnen Stimmen vor Übertreibungen und möglichen Korrekturen (einige sprechen von Potenzialen bis -90%), während andere an der Substanz der Halbleiterbranche festhalten. Insider-Verkäufe werden diskutiert. Die 14-Tage-Performance wird nicht direkt angegeben.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 13
Performance 1M: +11,40 %
Performance 1M: +11,40 %
adidas
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 14
Performance 1M: +10,88 %
Performance 1M: +10,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Adidas ist überwiegend optimistisch hinsichtlich eines fortgesetzten Turnarounds. Beiträge betonen wachsende Umsatz-/Gewinntrends, steigende Profitabilität, Aktienrückkäufe (bis zu 1 Mrd. EUR 2026) und starke Bilanz. Konkurrenzdruck wird anerkannt, dennoch stimmen Pipeline und WM-Unterstützung zuversichtlich. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 15
Performance 1M: +10,14 %
Performance 1M: +10,14 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 16
Performance 1M: -5,51 %
Performance 1M: -5,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Sentiment. Kurs bewegt sich in den letzten 14 Tagen um die 170-Euro-Marke; nachhaltiges Überschreiten über 170 gelingt bislang nicht. Fundamentale Impulse: Abspaltungs-/Verkaufsoptionen der Industriesparte, Großaufträge (North Sea Connector) und hoher Auftragsbestand; Jefferies sieht weiteres Kurspotenzial. Insgesamt leichter Aufwärtsdrang, dennoch Vorsicht vor Ausbruch über 170.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 57,61%
|PUT: 42,39%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 15,22 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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