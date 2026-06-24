Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Qiagen
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 1
Performance 1M: +14,07 %
Performance 1M: +14,07 %
Evotec
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 2
Performance 1M: -8,75 %
Performance 1M: -8,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist Evotec aktuell überwiegend negativ bis skeptisch bewertet. Beiträge kritisieren Umsetzung des Sanierungsplans, Verkauf von Tafelsilber und Depotverluste; Kurssturz laut Beitrag 14: von ca. 40 € auf 4,60 €, rund 90% Verlust. Einige sehen Potenzial durch KI-Meldungen oder stabilisierte Liquidität, bleiben aber skeptisch. Insgesamt negative Tendenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 3
Performance 1M: -17,83 %
Performance 1M: -17,83 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 4
Performance 1M: +7,65 %
Performance 1M: +7,65 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 5
Performance 1M: -24,41 %
Performance 1M: -24,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT ist gemischt. Positive Impulse sehen einige in KNDS/Renk-Kooperationen und Radar-/Sensorentechnologie; Kursziele über 75 und 120 werden genannt. Gegenläufige Stimmen verweisen auf Verkaufsprogramme/Short-Attacken und Kursdrücker. In den letzten 14 Tagen Volatilität mit Abwärtsdruck, vereinzelt Hoffnungen auf Erholung durch Käuferinteresse.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 6
Performance 1M: -19,41 %
Performance 1M: -19,41 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 7
Performance 1M: -14,95 %
Performance 1M: -14,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend vorsichtig-bärische Stimmung zu TeamViewer: Kursrückgang durch teuren Firmenkauf, Umsatzschwäche und Vertrauensverlust im Management. Operativ liefert TeamViewer weiter solide; Aufwärtsimpulse hängen von ausbleibenden Umsatzwarnungen, Wachstum >6% und Enterprise‑Kunden ab. Kurzfristig werden 4–5 € als Ziel genannt, 7 € diskutiert. Die konkrete 14-Tage-Änderung bleibt in den Beiträgen unbeziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 8
Performance 1M: -7,21 %
Performance 1M: -7,21 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 9
Performance 1M: +7,60 %
Performance 1M: +7,60 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 10
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Aixtron gemischt bis überwiegend zuversichtlich: Potenziale durch Aufträge, Margenverbesserung (Malaysia) werden diskutiert; Analystenbewertungen bleiben uneinheitlich (Warburg Hold 56 €, JP Morgan 70 €, MWB Sell 40 €). Kurzfristig volatil, langfristig optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lag grob zwischen 59,80 und 62 €, ca. −3,5%.
Nordex
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 11
Performance 1M: +7,76 %
Performance 1M: +7,76 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 12
Performance 1M: -1,97 %
Performance 1M: -1,97 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 13
Performance 1M: +9,34 %
Performance 1M: +9,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Der aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec auf wallstreetONLINE ist gemischt bis leicht bullisch: KI-/Besi-Hype, starkes Auftragsvolumen und Übernahmepotenzial; Kurs kletterte zuletzt auf Allzeithoch 104€. Einstiege um 31€ mit ca. +230% bis +250% Gewinn möglich. Fundamentals rücken in den Hintergrund; 2027/28 könnte KGV unter 30 attraktiv sein. Risiken: hohes Bewertungsniveau, Halbleiterzyklus, MDAX/HexensabbatETF-Effekte. 14-Tage-Verlauf stark positiv (~+230% bis +250%).
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 14
Performance 1M: -3,31 %
Performance 1M: -3,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Siltronic gemischt: Aufwärtsdruck durch Wafer-Verknappung und KI-Nachfrage, aber Vorsicht vor möglicher Kurskorrektur und unsicheren Fundamentaldaten. Quartalszahlen-Blick entscheidend. Short-Interest laut Beitrag 1 stieg von 0,9% auf 1,13%. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert; insgesamt vorsichtig bis leicht optimistisch.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 15
Performance 1M: -13,97 %
Performance 1M: -13,97 %
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