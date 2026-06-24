Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Der Kursrücksetzer der letzten 14 Tage wird teils als Gegenbewegung gesehen, teils als Fortsetzung. Diskutiert werden Auftragseingänge und das NVL‑Engagement (Naval Vessels Lürssen); Schätzungen zur Erwerbsgröße liegen bei 300–400 Mio. €, vollständige Übernahme wird thematisiert. Insgesamt bleibt das Bild vorsichtig neutral, mit Risiken um Aufträge.