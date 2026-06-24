Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -20,04 %
Tagesperformance: -20,04 %
Platz 1
Performance 1M: -23,37 %
Performance 1M: -23,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Der Kursrücksetzer der letzten 14 Tage wird teils als Gegenbewegung gesehen, teils als Fortsetzung. Diskutiert werden Auftragseingänge und das NVL‑Engagement (Naval Vessels Lürssen); Schätzungen zur Erwerbsgröße liegen bei 300–400 Mio. €, vollständige Übernahme wird thematisiert. Insgesamt bleibt das Bild vorsichtig neutral, mit Risiken um Aufträge.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 2
Performance 1M: +5,15 %
Performance 1M: +5,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Bayer ist überwiegend sachlich; eine konkrete Kursentwicklung in Prozent der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt. Relevante Fakten: FDA genehmigt Ambelvist in niedriger Dosierung; US-Gericht verlegt Roundup-Vergleich zurück nach Missouri (mögliche Kosten-/Rechtsrisiken). Diskussionen zu SCOTUS-Terminen; emotionale Inhalte werden ignoriert.
ENI
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 3
Performance 1M: -7,37 %
Performance 1M: -7,37 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 4
Performance 1M: -5,39 %
Performance 1M: -5,39 %
L'Oreal
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 6
Performance 1M: +1,25 %
Performance 1M: +1,25 %
DANONE
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 7
Performance 1M: +13,08 %
Performance 1M: +13,08 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 8
Performance 1M: +11,40 %
Performance 1M: +11,40 %
Air Liquide
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 9
Performance 1M: +1,89 %
Performance 1M: +1,89 %
adidas
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 10
Performance 1M: +10,88 %
Performance 1M: +10,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Adidas ist überwiegend optimistisch hinsichtlich eines fortgesetzten Turnarounds. Beiträge betonen wachsende Umsatz-/Gewinntrends, steigende Profitabilität, Aktienrückkäufe (bis zu 1 Mrd. EUR 2026) und starke Bilanz. Konkurrenzdruck wird anerkannt, dennoch stimmen Pipeline und WM-Unterstützung zuversichtlich. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 11
Performance 1M: -12,09 %
Performance 1M: -12,09 %
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