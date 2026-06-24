Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 24.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 1
Performance 1M: +14,61 %
Performance 1M: +14,61 %
Givaudan
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 2
Performance 1M: +17,51 %
Performance 1M: +17,51 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 3
Performance 1M: +3,98 %
Performance 1M: +3,98 %
Alcon
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 4
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
Nestle
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 5
Performance 1M: +4,40 %
Performance 1M: +4,40 %
Lonza Group
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 6
Performance 1M: +8,21 %
Performance 1M: +8,21 %
Geberit
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 7
Performance 1M: +5,74 %
Performance 1M: +5,74 %
Amrize
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 8
Performance 1M: +9,50 %
Performance 1M: +9,50 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 9
Performance 1M: -3,20 %
Performance 1M: -3,20 %
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