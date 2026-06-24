Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 24.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 1
Performance 1M: +3,80 %
Performance 1M: +3,80 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 2
Performance 1M: -14,04 %
Performance 1M: -14,04 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 3
Performance 1M: -7,06 %
Performance 1M: -7,06 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: +5,99 %
Performance 1M: +5,99 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +1,30 %
Performance 1M: +1,30 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte