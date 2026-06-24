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    Schwesig

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    Peene-Werft auch am Bau neuer Fregatten beteiligen

    Schwesig - Peene-Werft auch am Bau neuer Fregatten beteiligen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist nach dem Projekt-Aus für die Fregatte F126 nach eigenen Angaben im direkten Austausch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD). "Wenn der Bau der Fregatte F126 nicht vollendet werden kann, dann sollte die Peene-Werft am Bau der neuen Fregatten beteiligt werden. Darüber habe ich mit dem Verteidigungsminister gesprochen", sagte Schwesig der Deutschen Presse-Agentur.

    Es sei gut, dass es neue Perspektiven für die Peene-Werft Wolgast gebe. An der guten Arbeit der Männer und Frauen dort habe es nicht gelegen, dass die F126 nicht weitergebaut werden könne, so Schwesig weiter. "Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit dem Verteidigungsminister und der Peene-Werft." Pistorius habe schon in Rostock und in Wismar unterstützt und werde dies auch in Wolgast tun. Die Peene-Werft sei mit ihren Arbeitsplätzen wichtig für ganz Vorpommern.

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    Keine Angaben von Rheinmetall

    Pistorius war in der Vergangenheit mehrmals am Werftstandort Warnemünde, wo das Marinearsenal angesiedelt wurde. Auch auf der Wismarer Werft war der Minister. Dort will das Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS ) U-Boote bauen.

    Der Sprecher für Naval Systems beim Rüstungsunternehmen Rheinmetall , zu der auch die Peene-Werft seit diesem Jahr gehört, wollte indes zu möglichen Auswirkungen des Stopps für das F126-Projekt auf die Wolgaster Werft keine Angaben machen.

    Das Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, das milliardenteure Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des Typs F126 zu beenden. Damit werde auf erhebliche Verzögerungen sowie absehbare Kostensteigerungen und Risiken reagiert, teilte das Ministerium in Berlin mit.

    Ministerium: Rahmenbedingungen nicht eingehalten

    Das zunächst als Generalunternehmer beauftragte niederländische Unternehmen Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) habe zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen nicht einhalten können, so das Ministerium. Die erste Fregatte mit einer sogenannten Anfangsbefähigung hätte Mitte 2028 geliefert werden sollen, die folgenden Schiffe bis 2033./hr/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,67 % und einem Kurs von 939 auf Tradegate (24. Juni 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -18,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 43,94 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.779,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.400,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +46,38 %/+119,57 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall nach dem Abbruch des F126‑Projekts: Diskussion, ob der Kurssturz (teilweise ~17%) überzogen ist, da kein Auftrag im Backlog stand; JPMorgan nennt 12 Mrd. entgangenes Geschäft. Debatten zu höherem politischen Risikoaufschlag für Marineaufträge, Folgen für NVL, Umsatz/Backlog‑Risiken, Ad‑hoc‑Pflichten und Insiderkäufe als positives Signal.

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    dpa-AFX
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