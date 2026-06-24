Stada stemmt nächste Übernahme unter neuen Mehrheitsbesitzer

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der hessische Arzneihersteller Stada setzt auch unter neuem Mehrheitseigentümer auf Übernahmen. Der Konzern kauft 16 Marken für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel vom dänischen Pharmaunternehmen Orifarm, wie Stada in Bad Vilbel mitteilte. Mit dem Portfolio stärke Stada seine Position bei Verbrauchern und Apotheken in den nordischen Ländern, Belgien und Polen.

Vorstandschef Peter Goldschmidt kündigte bereits weiter Zukäufe an. "Stada hat eine Branchenplattform aufgebaut, die uns in Zukunft zu einem führenden Käufer von weiteren Unternehmen machen wird."