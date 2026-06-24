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    Stada stemmt nächste Übernahme unter neuen Mehrheitsbesitzer

    Stada stemmt nächste Übernahme unter neuen Mehrheitsbesitzer
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    BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der hessische Arzneihersteller Stada setzt auch unter neuem Mehrheitseigentümer auf Übernahmen. Der Konzern kauft 16 Marken für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel vom dänischen Pharmaunternehmen Orifarm, wie Stada in Bad Vilbel mitteilte. Mit dem Portfolio stärke Stada seine Position bei Verbrauchern und Apotheken in den nordischen Ländern, Belgien und Polen.

    Vorstandschef Peter Goldschmidt kündigte bereits weiter Zukäufe an. "Stada hat eine Branchenplattform aufgebaut, die uns in Zukunft zu einem führenden Käufer von weiteren Unternehmen machen wird."

    Die Übernahme der Marken von Orifram passe nahtlos zur Strategie von Stada, den Fokus auf lokal führende Arzneimarken in den jeweiligen Ländern zu legen, hieß es. Man wolle zudem die Attraktivität der Marken für Verbraucher über alle Vertriebskanäle, einschließlich Online-Apotheken, steigern. Mit dem Zukauf wechsle eine kleine Zahl von Orifarm-Mitarbeitern zu Stada. Angaben zum Kaufpreis bei dem Deal wurden nicht gemacht.

    Der Kauf des Arzneiportfolios von Orifarm ist die erste Übernahme, die Stada unter dem neuen Mehrheitseigner, der Londoner Beteiligungsgesellschaft CapVest Partners, stemmt. Schon in den vergangenen Jahren war Stada unter den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven stark über Zukäufen gewachsen./als/DP/stw







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