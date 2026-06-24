🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBooking Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Booking Holdings

    Besonders beachtet!

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    Booking Holdings Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +9,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Booking Holdings Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 24.06.2026
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Booking Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.06.2026

    Die Booking Holdings Aktie kann am heutigen Handelstag um +9,00 % auf 161,75 zulegen. Das sind +13,35  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 161,75, mit einem Plus von +9,00 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    27.570,05€
    Basispreis
    17,02
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.471,96€
    Basispreis
    17,81
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Booking Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,49 % verkraften.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +6,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -19,22 %.

    Während Booking Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %.

    Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,89 %
    1 Monat +16,80 %
    3 Monate -1,49 %
    1 Jahr -19,32 %
    Stand: 24.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Es gibt 775 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,26 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 24.06. - S&P 500 stark +0,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Booking Holdings

    +8,24 %
    +6,94 %
    +16,90 %
    -2,40 %
    -20,17 %
    +53,87 %
    +96,49 %
    +206,98 %
    +707,48 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP
    Booking Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Booking Holdings Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 24.06.2026 Am 24.06.2026 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +9,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     