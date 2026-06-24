Booking Holdings Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 24.06.2026

Die Booking Holdings Aktie kann am heutigen Handelstag um +9,00 % auf 161,75€ zulegen. Das sind +13,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 161,75€, mit einem Plus von +9,00 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Booking Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +6,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -19,22 %.

Während Booking Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,89 % 1 Monat +16,80 % 3 Monate -1,49 % 1 Jahr -19,32 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 24.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 775 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,26 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.