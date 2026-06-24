ROUNDUP/Aktien New York
Tech-Werte erholen sich vor Micron-Zahlen etwas
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich die US-Technologiewerte am Mittwoch stabilisiert. Die Anleger warteten gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron , die nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.
Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,3 Prozent auf 29.425 Punkte zu. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gelitten.
Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,4 Prozent auf 51.848 Punkte nach oben.
Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.
Die Anteilsscheine von Micron hatten am Dienstag gut 13 Prozent eingebüßt. Am Mittwoch nun schwankten sie um ihren Vortagesschluss und gaben zuletzt leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs fast vervierfacht.
Die Aktien von Wendy's sprangen um knapp 30 Prozent hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler Gamestop .
Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX stiegen um gut ein Prozent auf mehr als 158 US-Dollar. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns weiter stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 18,94 auf Tradegate (24. Juni 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -24,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,34 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..
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Schönen guten Morgen in die Runde,
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Stellt man die einmal graphisch da (und sammelt alles was kleiner als 1% hat unter „others“), sieht man, dass Deutschland hier gar nicht auftaucht. Es fehlen auch Russland, China und Indien – die hatte ich schon im Screener aussortiert.
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Die Länderverteilung ist interessant. Wie zu erwarten liegen die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von „others“ und Japan. Dann kommt direkt Taiwan, dann Canada und Great Britain. Zumindest Taiwan hätte ich nicht auf Platz 3 erwartet.
Schauen wir uns dann einmal das „Gewinner“ und „Verlierer“ Diagramm an
Man sieht im Gewinner-Bereich ganz oben rechts ausschliesslich asiatische Werte, Taiwan, Japan und Korea. Betrachtet man den gesamten Gewinner-Quadranten – also der Bereich, bei dem sowohl mittel- als auch kurzfirstige Peformance den jeweiligen Median übertrifft - hat es dann auch ein paar westliche Werte. Ich hab jetzt die Linien mal weggelassen, weil man den Text ohnehin schwer lesen kann. Eine Korrelation zu ROIC kann ich in dieser Darstellung nicht erkennen.
Schaut man sich nun die Rendite verteilung (Total Return über 5Y) an, sieht man, dass es überhaupt keine negativen Renditen gibt. Das fand ich beeindruckend…
Und schauen wir einmal nach den vertretenen Sektoren, dann dominiert Öl, Semiconductor und Metals/Mining… das hätten wir auch so erwartet.
Diese Sektoren sind aber ein klein wenig ‚heiss‘ gelaufen..
Ich kann jetzt nicht alle 500 Werte der Liste posten und ich bin auch noch mit der Auswertung nicht ganz durch… aber ich hätte mal mit „Machinery“ gestartet.
Das Wort zum Sonntag zum Nachdenken heute von Thierry Borgeat;
Meinung
Was haben Sie sich nur gedacht?
Die Hälfte des S&P 500 konzentriert sich inzwischen auf Aktien, die mehr als das Zehnfache ihres Umsatzes kosten. Was passiert von hier aus? Die Geschichte liefert Hinweise. Dieser Beitrag ist keine Prognose, sondern eine Übung in Arithmetik. Und Arithmetik kennt keine Gefühle.