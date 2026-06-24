Der Türkei drohen Milliardenverluste

Internationale Großinvestoren schlagen schon länger Alarm. Sie kritisieren, dass es an der Börse Istanbul bei kleineren, illiquiden Unternehmen wiederholt zu koordinierten Handelsaktivitäten und Kursmanipulationen durch regierungsnahe oder intransparente Fonds gekommen sei. MSCI fordert nun bis zum nächsten Index-Review im November "greifbare und glaubwürdige Fortschritte". Passiert nichts, droht ein offizielles Prüfverfahren.

Der globale Indexanbieter MSCI Inc. hat der Führung in Ankara eine unmissverständliche Warnung zukommen lassen: Wenn sich die Transparenz für Aktionäre nicht drastisch verbessert, droht der Ausschluss der Türkei aus dem wichtigen MSCI Emerging Markets Index .

Für den türkischen Aktienmarkt steht sehr viel auf dem Spiel. Ein Ausschluss würde globale Fonds dazu zwingen, ihre Positionen zu liquidieren. Experten rechnen in diesem Szenario mit dem Abzug von Geldern in Milliardenhöhe. Am Mittwoch büßte der Leitindex ISE 100 rund 1,4 Prozent ein. Damit hat er aber seit Jahresbeginn immer noch etwa 25 Prozent gewonnen, mit Sicht auf die vergangenen 12 Monate mehr als 52 Prozent und über 5 Jahre sogar 932 Prozent. Anleger fürchten, dass der Schwellenland-Ausschluss die seit Jahren laufende Rallye an der Börse abrupt beenden könnte.

Zwar haben der türkische Finanzminister Mehmet Şimşek und die heimische Börsenaufsicht das Problem der Marktmanipulation formell eingeräumt und schärfere Strafen angekündigt. Doch internationale Investoren bleiben skeptisch. Sie fordern eine lückenlose und zeitnahe Offenlegung der tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümerstrukturen sowie eine kompromisslose Marktüberwachung.

Die Vertrauenslücke geht jedoch weit über den Finanzsektor hinaus. Marktteilnehmer fragen sich, wie unabhängig die türkischen Regulierungsbehörden und Gerichte im Ernstfall agieren können, um mächtige Akteure im Inland zu maßregeln.

Der Konflikt mit MSCI spiegelt ein tieferliegendes Problem der heutigen Türkei wider. In den letzten Jahren habe sich das Land in einen "Staat der Justiz" verwandelt, sagen Kritiker. Unabhängige Kontrollinstanzen wurden schrittweise abgebaut; Richter und Staatsanwälte agieren oft als verlängerter Arm der Politik.

Dass diese Atmosphäre der Willkür und Angst längst nicht mehr nur Oppositionelle trifft, zeigt der Blick in die Chefetagen der Wirtschaft. Im Visier der Justiz landeten zuletzt selbst führende Köpfe der Wirtschaftswelt. Spitzenbanker und Industriebosse wurden wegen kritischer Äußerungen zu Verhaftungen von Journalisten kurzzeitig unter dem Vorwurf der "Desinformation" festgenommen und zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Wenn CEOs strafrechtlich verfolgt werden, weil sie sich intern kritisch zu religiösen Feiertagsgrüßen äußern, zeigt das ausländischen Investoren, wie unberechenbar das regulatorische und rechtliche Umfeld im Land geworden ist.

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Der drohende MSCI-Rauswurf ist also nicht nur ein Problem des Finanzplatzes Istanbul, sondern das Resultat jahrelanger politischer Einflussnahme auf Justiz und Institutionen. Wenn der Staatsapparat primär darauf ausgerichtet ist, gesellschaftlichen Dissens zu ersticken und eine ideologische Gleichschaltung zu erzwingen, bleibt die Verfolgung von komplexer Finanzkriminalität auf der Strecke.

Für internationale Investoren ist das Risiko schlicht zu hoch geworden. Die kommenden Monate bis November werden zeigen, ob Ankara bereit ist, für den Verbleib im globalen Finanzsystem echte Unabhängigkeit an den Märkten zuzulassen – oder ob die politische Kontrolle über den wirtschaftlichen Verstand siegt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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