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    Weltschifffahrtsorganisation

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    Schiffe passieren Straße von Hormus

    Weltschifffahrtsorganisation - Schiffe passieren Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Erste Schiffe haben die Straße von Hormus passiert. Das teilte die Weltschifffahrtsorganisation IMO auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die UN-Sonderorganisation hatte am Dienstag angekündigt, 11.000 Seeleute aus der Region zu evakuieren. Noch am selben Tag hätten erste Schiffe die Meerenge passiert, teilte nun eine Sprecherin mit.

    Die für den Welthandel bedeutende Straße von Hormus war wochenlang faktisch blockiert gewesen, als zunächst der Iran mit Drohungen und Angriffen auf zivile Schiffe begann und später die USA iranische Häfen blockierten. Vorausgegangen waren amerikanisch-israelische Angriffe auf den Iran. Inzwischen haben sich Washington und Teheran vorläufig auf ein Ende der Kampfhandlungen geeinigt.

    Schiffe können zwischen zwei Korridoren wählen

    Die Evakuierung werde in enger Zusammenarbeit mit dem Iran, dem Oman und anderen Golf-Anrainerstaaten sowie den USA und der Schifffahrtsbranche umgesetzt, so die IMO-Angaben. Demzufolge gibt es zwei Routen: Eine nördliche, die vom Iran kontrolliert wird, und eine südliche, die dem Oman und den USA untersteht. Schiffe haben demnach freie Wahl, welchen Korridor sie wählen.

    Die notwendigen Sicherheitsgarantien seien eingeholt worden und die Bedingungen über die Sicherheit gründlich geprüft worden. 14 Seeleute waren nach IMO-Angaben während des Konflikts ums Leben gekommen./cmy/DP/stw





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