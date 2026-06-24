Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.010,53USD pro Feinunze und notiert damit -2,54 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,04USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,82 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 73,63USD und verzeichnet ein Minus von -4,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 69,97USD und verzeichnet ein Minus von -4,26 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.175,00 USD -5,47 % Platin 1.584,50 USD -4,17 % Kupfer London Rolling 13.099,25 USD -2,01 % Aluminium 3.143,56 PKT -4,74 % Erdgas 3,253 USD +1,76 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -5,47 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.06.26, 17:29 Uhr.