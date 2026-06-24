Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.010,53USD pro Feinunze und notiert damit -2,54 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,04USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,82 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 73,63USD und verzeichnet ein Minus von -4,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 69,97USD und verzeichnet ein Minus von -4,26 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.175,00USD
|-5,47 %
|Platin
|1.584,50USD
|-4,17 %
|Kupfer London Rolling
|13.099,25USD
|-2,01 %
|Aluminium
|3.143,56PKT
|-4,74 %
|Erdgas
|3,253USD
|+1,76 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -5,47 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.06.26, 17:29 Uhr.