Axon Enterprise Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 24.06.2026

Die Axon Enterprise Aktie notiert aktuell bei 407,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +27,45 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Axon Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +5,70 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 407,75€, mit einem Plus von +7,22 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Axon Enterprise in den letzten drei Monaten Verluste von -12,94 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +9,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,42 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Axon Enterprise -21,53 % verloren.

Während Axon Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,11 % 1 Monat +14,42 % 3 Monate -12,94 % 1 Jahr -43,85 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 24.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,75 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Axon Enterprise

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,25 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +1,96 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +0,12 %.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.