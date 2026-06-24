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    Ölpreis fällt drastisch

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    US-Staatsanleihen: Rendite der Bonds fällt mit dem Rohöl-Preis

    Die Renditen von US-Staatsanleihen sinken, da die Preise für Brent-Rohöl auf das Vorkriegsniveau fallen.

    Ölpreis fällt drastisch - US-Staatsanleihen: Rendite der Bonds fällt mit dem Rohöl-Preis
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, dem wichtigsten Benchmark für die US-Staatsverschuldung, sank um mehr als 3 Basispunkte auf 4,457 Prozent.

    Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die die kurzfristige Zinspolitik der Federal Reserve (Fed) genauer abbildet, fiel um mehr als einen Basispunkt auf 4,181 Prozent. Die Rendite längerfristiger 30-jähriger US-Staatsanleihen ging um mehr als drei Basispunkte auf 4,903 Prozent zurück.

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    Die sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen gehen Hand in Hand mit dem Einbrechen des Rohölpreises.

    Die Preise der Sorten Brent und WTI sinken deutlich, Brent verliert am Mittwoch über 3 Prozent.

    Die Anleger wurden auch durch Anzeichen ermutigt, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wieder zur Normalität zurückkehren könnte.

    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Laut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) werden mehr als 11.000 im Persischen Golf gestrandete Seeleute nach der Sicherstellung von Sicherheitsgarantien die Ausreise durch die Straße von Hormus beginnen. 

    Dies könnte für eine weitere spürbare Entlastung am Ölmarkt sorgen. Zugleich stützt dieses Szenario aber auch den US-Dollar, zum Nachteil von Gold, das kurzfristig unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze rutschte. 

    US-Präsident Donald Trump schrieb am Mittwoch in einem Beitrag auf Truth Social außerdem, dass der Iran die USA darüber informiert habe, dass für Schiffe, die die Straße von Hormus durchqueren, keine Gebühren, Versicherungskosten oder sonstige Entgelte erhoben würden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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