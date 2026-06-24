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    US-Anleihen

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    Deutliche Kursgewinne

    US-Anleihen - Deutliche Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,49 Prozent auf 109,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,40 Prozent.

    Gestützt wurden die Kurse durch die erneut gesunkenen Ölpreise. Inflationserwartungen wurden so gedämpft. So ist der Preis für ein Barrel der US-Ölsorte WTI erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs unter 70 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gefallen. Zuletzt hatten Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise belastet. Zudem passieren immer mehr Handelsschiffe die Straße von Hormus und ermöglichen so den Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf.

    Unterdessen enttäuschten Daten vom Immobilienmarkt. So sind die Verkäufe neuer Häuser im Mai merklich gesunken. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet./jsl/jha/






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    US-Anleihen Deutliche Kursgewinne Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,49 Prozent auf 109,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,40 Prozent. …
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