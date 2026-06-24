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    Zypern

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    Trump's 'Board of Peace' tagt auf der Insel

    Für Sie zusammengefasst
    • Board of Peace kommt am 30. Juni und 1. Juli
    • Zypern Gastgeber in begrenzter Rolle für Treffen
    • Fokus auf Wiederaufbau Gaza und Entwaffnung Hamas
    Zypern - Trump's 'Board of Peace' tagt auf der Insel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene "Board of Peace" soll nach Angaben der Regierung von Zypern in der kommenden Woche auf der Mittelmeerinsel zusammenkommen. Das Treffen finde am 30. Juni und 1. Juli statt, sagte der zyprische Regierungssprecher Konstantinos Letybiotis im zyprischen Rundfunk RIK. Wer teilnehmen wird, sagte der Sprecher nicht. Er betonte, Zypern sei nicht an der Organisation des Treffens beteiligt, sondern lediglich Gastgeber in begrenzter Rolle.

    Das international besetzte "Board of Peace" war zu Jahresbeginn von Trump mit Blick auf einen Friedensplan für Gaza initiiert worden. Es hat sich unter anderem den Wiederaufbau von Gaza und die Entwaffnung der Hamas sowie eine dauerhafte Friedensordnung auf die Fahnen geschrieben. Sichtbare Fortschritte blieben jedoch bislang aus.

    Zypern unterstützt nach Angaben der Regierung grundsätzlich den Gaza-Friedensplan von Trump und bringt sich vor allem mit humanitären Projekten ein. Das Land hat im Rahmen internationaler Bemühungen wiederholt Hilfe für den Gazastreifen organisiert. Zypern ist der EU-Staat, der der Krisenregion im Nahen Osten geografisch am nächsten liegt. Die Insel im östlichen Mittelmeer befindet sich rund 350 Kilometer vom Gazastreifen entfernt./tt/DP/stw






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