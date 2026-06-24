Builders Firstsource Aktie weiter im Aufwärtstrend - +11,24 % - 24.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Builders Firstsource. Sie steigt um +11,24 % auf 75,23€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Builders Firstsource Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,23€, mit einem Plus von +11,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Builders FirstSource ist ein führender US-Anbieter von Baustoffen und Fertigbaulösungen für Wohn- und Leichtgewerbebau. Kernprodukte: Holz, Bauelemente, Fertigwände/-dächer, Value-Added-Services für Bauunternehmen. Starke Position im fragmentierten US-Baumarkt. Wichtige Wettbewerber: Home Depot, Lowe’s, ABC Supply. USP: integrierte Supply-Chain, hohe Präsenz bei Profikunden, wachstumsstarke Value-Added-Produkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Builders Firstsource Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Builders Firstsource Aktie damit um +12,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Builders Firstsource einen Rückgang von -22,66 %.

Während Builders Firstsource heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %.

Builders Firstsource Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,14 % 1 Monat +18,96 % 3 Monate -7,03 % 1 Jahr -34,25 %

Informationen zur Builders Firstsource Aktie

Stand: 24.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 108 Mio. Builders Firstsource Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Builders Firstsource

The Home Depot, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,24 %. Lowe's Companies notiert im Plus, mit +4,21 %. Owens Corning notiert im Plus, mit +8,11 %.

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Ob die Builders Firstsource Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Builders Firstsource Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.