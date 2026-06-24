Envision stellt auf der Intersolar Europe 2026 integrierte Energiesysteme zur Bereitstellung steuerbarer sauberer Energie für KI, Industrie und Stromnetze vor

Das Portfolio, das nun erstmals in Europa vorgestellt wird, umfasst das AI Power System von Envision für KI-Rechenzentren, das Gen 8 4,X-MWh-Langzeit-Energiespeichersystem und die Full-Stack-Hybridlösung aus Windkraft, Solarenergie und Speicherung mit dem von Envision selbst entwickelten Solarwechselrichter.

MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Envision präsentierte heute auf der Intersolar Europe 2026 seine Fähigkeiten im Bereich integrierter Energiesysteme und demonstrierte dabei, wie das Unternehmen Energie über eine durchgängige Architektur hinweg vernetzt, speichert und koordiniert.

Die Präsentation spiegelt den systemorientierten Ansatz von Envision wider, der Batteriezellen, Energiespeichersysteme, Leistungselektronik, digitale Plattformen und Echtzeitkoordination umfasst. Die Lösungen zielen auf drei entscheidende Szenarien ab: die Stromversorgung von KI-Infrastrukturen, die Stabilisierung von Netzen mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien und die Beschleunigung der Dekarbonisierung der Industrie.

„Der Engpass für das Wachstum im KI-Bereich und in der Industrie ist zunehmend die Verfügbarkeit von zuverlässigem, erschwinglichem und kohlenstoffarmem Strom", sagte Kevin Huang, Senior Vice President und Leiter der Produktlinie Energiespeicher bei Envision. „Die nächste Phase der Energiewende wird nicht nur durch die Kosten pro Wattstunde bestimmt, sondern durch die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Stromnetzes. Unser Ziel ist es, erneuerbare Energien nicht nur sauber, sondern auch stabil, regelbar und in großem Maßstab wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen."

AI Power System: Saubere, zuverlässige Strominfrastruktur für KI-Rechenzentren

Das AI Power System von Envision bewältigt eine entscheidende Herausforderung für die KI-Infrastruktur: Der Rechenbedarf wächst schneller als die saubere, zuverlässige und kostengünstige Energie, die zu seiner Deckung benötigt wird.

Basierend auf physikalischen KI-Modellen koordiniert das System Stromerzeugung, Netzinteraktion, Speicherung und Rechenlasten über drei Ebenen hinweg: netzseitige Wind-Solar-Speicher-Hybridsysteme, netzbildende BESS auf Mittelspannungsstationenebene sowie eine 800-V-Gleichstrom-Architektur, die Solid-State-Transformator-Technologie (SST) mit Energiespeichern integriert.

Der 2,5-MW-SST-Container von Envision wandelt 10/13,8-kV-Wechselstrom in 800-V-Gleichstrom um, erreicht dabei einen Wirkungsgrad von bis zu 98,5 % und senkt den Kupferverbrauch um bis zu 80 %.