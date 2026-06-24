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    Marktgeflüster

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    Gold, Silber, Bitcoin, Aktienmarkt: Ist das noch ein Bullenmarkt?

    Oder ist das ein Beleg für Liquiditäts-Stress? Denn der Dollar wird immer stärker, weil die Erwartung steigt, dass der neue Fed-Chef Warsh die Zinsen anheben wird

    Gold fällt zwischenzeitlich unter 4000 Dollar, Silber unter 60 Dollar, Bitcoin bei nur noch 60.000 Dollar - und der US-Aktienmarkt extrem volatil: ist das noch ein Bullenmarkt? Oder ist das ein Beleg für Liquiditäts-Stress? Denn der Dollar wird immer stärker, weil die Erwartung steigt, dass der neue Fed-Chef Warsh die Zinsen anheben wird und insgesamt eine restriktivere Geldpolitik vorantreiben wird. Daher ist der Dollar stark - und das drückt Gold, Silber und eben auch Bitcoin. Der US-Aktienmarkt mit extremer Volatilität und Nervosität - vor allem der Nasdaq 100 wirkt charttechnisch angeschlagen vor den so wichtigen Zahlen von Micron..

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    Das Video "Gold, Silber, Bitcoin, Aktienmarkt: Ist das noch ein Bullenmarkt?" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Gold, Silber, Bitcoin, Aktienmarkt: Ist das noch ein Bullenmarkt? Gold fällt zwischenzeitlich unter 4000 Dollar, Silber unter 60 Dollar, Bitcoin bei nur noch 60.000 Dollar - und der US-Aktienmarkt extrem volatil: ist das noch ein Bullenmarkt?
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