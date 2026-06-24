Gold, Silber, Bitcoin, Aktienmarkt: Ist das noch ein Bullenmarkt?

Gold fällt zwischenzeitlich unter 4000 Dollar, Silber unter 60 Dollar, Bitcoin bei nur noch 60.000 Dollar - und der US-Aktienmarkt extrem volatil: ist das noch ein Bullenmarkt? Oder ist das ein Beleg für Liquiditäts-Stress? Denn der Dollar wird immer stärker, weil die Erwartung steigt, dass der neue Fed-Chef Warsh die Zinsen anheben wird und insgesamt eine restriktivere Geldpolitik vorantreiben wird. Daher ist der Dollar stark - und das drückt Gold, Silber und eben auch Bitcoin. Der US-Aktienmarkt mit extremer Volatilität und Nervosität - vor allem der Nasdaq 100 wirkt charttechnisch angeschlagen vor den so wichtigen Zahlen von Micron..

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