Adidas-Boss
Deutschland-Trikots begehrt wie nie
NEW YORK (dpa-AFX) - Die WM-Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben ein Verkaufsschlager. Er schätze, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Jerseys verkauft würden, sagte Adidas-Vorstandschef Björn Gulden bei einer Medienrunde in New York. Man verkaufe dreimal so viele DFB-Trikots wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren. Das sei ein Rekordwert.
Die Nachfrage nach dem weißen Heimtrikot sei wie üblich am größten, erklärte Gulden. Aber auch das blaue Auswärtstrikot ziehe deutlich besser als noch das pinke für die Heim-EM vor zwei Jahren. Der Sportartikelhersteller sei "super zufrieden" mit seinen weltweiten Verkaufszahlen und erlebe eine "unglaubliche Steigerung" im Vergleich zur Winter-WM 2022. Am meisten würden Mexiko-Trikots verkauft - vor denen der Teams von Argentinien und Deutschland.
Trikotflocks mit V wieder erhältlich
Auch das Problem mit dem Buchstaben V bei den DFB-Trikots sei inzwischen behoben, sagte Gulden vor dem abschließenden Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador in East Rutherford. Die hohe Nachfrage nach Beflockungen mit den Namen der Spieler Deniz Undav, Kai Havertz und Aleksandar Pavlovic hatte zuletzt für Engpässe bei der Verfügbarkeit gesorgt, wie der Ausrüster erklärt hatte.
Die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen dem Sportartikelhersteller und dem Deutschen Fußball-Bund endet bald. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams vom US-Konzern Nike ausgestattet./lot/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 36,97 auf Tradegate (24. Juni 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -1,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 31,62 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+40,24 % bedeutet.
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Die WM spült Adidas Geld in die Kasse. Deutschlandtrikots werden dreimal so viele wie bei der letzten WM verkauft.
Entscheidend ist vielmehr, dass Adidas inzwischen wieder auf Wachstumskurs ist. Die Profitabilität verbessert sich, Lagerbestände wurden bereinigt und das Kerngeschäft entwickelt sich wieder deutlich besser. Gleichzeitig profitiert Adidas aktuell von einer starken Produktpipeline und einer hohen Markenstärke – gerade auch durch große Sportereignisse wie die Fußball-WM, bei der zahlreiche Top-Nationalmannschaften wie Deutschland, Argentinien, Spanien, Italien, Belgien oder Mexiko mit Adidas auflaufen.
Natürlich bleibt die Konkurrenz durch Nike, Puma und andere groß. Aber genau deshalb sind die kommenden Quartalszahlen wichtig. Sollten diese den aktuellen Turnaround bestätigen, dürfte der Markt das entsprechend honorieren.
Für mich ist Adidas deshalb nicht nur ein reiner Tradingwert. Wer die operative Entwicklung regelmäßig verfolgt und nicht blind kauft oder verkauft, kann hier durchaus auch langfristig erfolgreich sein.