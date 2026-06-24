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    Adidas-Boss

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    Deutschland-Trikots begehrt wie nie

    Adidas-Boss - Deutschland-Trikots begehrt wie nie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die WM-Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben ein Verkaufsschlager. Er schätze, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Jerseys verkauft würden, sagte Adidas-Vorstandschef Björn Gulden bei einer Medienrunde in New York. Man verkaufe dreimal so viele DFB-Trikots wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren. Das sei ein Rekordwert.

    Die Nachfrage nach dem weißen Heimtrikot sei wie üblich am größten, erklärte Gulden. Aber auch das blaue Auswärtstrikot ziehe deutlich besser als noch das pinke für die Heim-EM vor zwei Jahren. Der Sportartikelhersteller sei "super zufrieden" mit seinen weltweiten Verkaufszahlen und erlebe eine "unglaubliche Steigerung" im Vergleich zur Winter-WM 2022. Am meisten würden Mexiko-Trikots verkauft - vor denen der Teams von Argentinien und Deutschland.

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    Trikotflocks mit V wieder erhältlich

    Auch das Problem mit dem Buchstaben V bei den DFB-Trikots sei inzwischen behoben, sagte Gulden vor dem abschließenden Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador in East Rutherford. Die hohe Nachfrage nach Beflockungen mit den Namen der Spieler Deniz Undav, Kai Havertz und Aleksandar Pavlovic hatte zuletzt für Engpässe bei der Verfügbarkeit gesorgt, wie der Ausrüster erklärt hatte.

    Die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen dem Sportartikelhersteller und dem Deutschen Fußball-Bund endet bald. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams vom US-Konzern Nike ausgestattet./lot/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 36,97 auf Tradegate (24. Juni 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -1,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 31,62 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+40,24 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Adidas-Aktie: Kritik an schwacher Performance im Vergleich zu Nike/Asics; Debatte, ob Ursachen pandemisch oder strukturell durch harte Konkurrenz sind. Optimisten verweisen auf bereinigte Lager, steigende Profitabilität und einen technischen Aufwärtstrend. Analystenkonsens sieht Aufwärtspotenzial (Mittel ≈198 €, Spanne ≈163–268 €, RBC 210 €). Aktie gilt als riskanter Turnaround-/Trading-Wert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    Adidas-Boss Deutschland-Trikots begehrt wie nie Die WM-Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben ein Verkaufsschlager. Er schätze, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Jerseys verkauft würden, sagte Adidas-Vorstandschef Björn Gulden bei einer Medienrunde in New York. …
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