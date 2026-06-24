Macron setzt vor Nato-Gipfel auf Schulterschluss mit USA

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel in der Türkei hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Willen der Europäer betont, sich verstärkt in die transatlantische Partnerschaft einzubringen. "Wir engagieren uns mit Nachdruck, wir stocken unsere Budgets auf, wir bauen unsere Kapazitäten aus", sagte Macron bei einem Treffen der fünf mächtigen europäischen Mitgliedstaaten in Berlin. Auf europäischer Ebene wolle man gemeinsame Kooperationen aufbauen, die die Abschreckungsfähigkeit stärkten.

"Die Aufstockung unserer Budgets in den letzten Jahren ist ein Beleg dafür - sowohl für uns Europäer als auch für unsere kanadischen Partner", sagte Macron. "Sie ist auch ein Zeichen unserer Entschlossenheit, gemeinsam zu handeln und unsere industriellen Partnerschaften zu stärken."