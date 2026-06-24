Tusk sagt Ukraine trotz Streits anhaltende Unterstützung zu

BERLIN (dpa-AFX) - Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat der Ukraine ungeachtet des aktuellen Geschichtsstreits zwischen beiden Ländern anhaltende Unterstützung zugesichert. Trotz der Emotionen stehe man für die Ukraine ein in deren Konfrontation mit Russland, sagte er laut offizieller Übersetzung bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien in Berlin. Gerade vor dem Nato-Gipfel in Ankara in zwei Wochen sei es wichtig, die Einheit als Europa und auch als transatlantische Gemeinschaft zu bewahren.

Tusk betonte zugleich, man werde alles tun, damit die direkt von der aggressiven Politik Moskaus bedrohten Länder an der Nato-Ostflanke in allen Verhandlungsformaten repräsentiert seien. Ohne Polen, die skandinavischen und baltischen Länder und ohne Rumänien werde es schwierig, etwas in dieser "Konfrontation von Zivilisationen" mit Russland zu erreichen.

Die am Donnerstag in Danzig beginnende Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine wird überschattet von einem Streit zwischen Warschau und Kiew. Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki hatte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen hohen polnischen Orden aberkannt.

Ausgelöst hatte den seit Wochen schwelenden Streit Selenskyj. Er benannte eine Armee-Einheit nach ukrainischen Untergrundkämpfern im Zweiten Weltkrieg. Auf deren Konto gehen auch Massaker an Zehntausenden Polen und Juden auf dem Gebiet der heutigen Westukraine. In Polen rief der Schritt Selenskyjs große Empörung hervor. Selenskyj lässt sich auf der Wiederaufbaukonferenz von Regierungschefin Julia Swyrydenko vertreten./bk/DP/stw



