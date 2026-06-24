Börsen Update USA - 24.06. - US Tech 100 schwach -1,01 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.815,52 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: The Home Depot +5,03 %, Sherwin-Williams +4,16 %, Amazon +3,21 %, Honeywell International +2,27 %, 3M +2,16 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,16 %, Chevron Corporation -2,14 %, Cisco Systems -1,92 %, Caterpillar -1,55 %, Goldman Sachs Group -1,32 %

Der US Tech 100 steht bei 29.097,92 PKT und verliert bisher -1,01 %.

Top-Werte: Booking Holdings +9,03 %, Axon Enterprise +6,92 %, MercadoLibre +5,34 %, Airbnb Registered (A) +5,29 %, Shopify +4,39 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -13,47 %, Western Digital -9,72 %, Seagate Technology Holdings -7,69 %, SanDisk Corporation -5,19 %, Marvell Technology -5,11 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:45) bei 7.350,56 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: IQVIA Holdings +11,00 %, Charles River Laboratories International +10,78 %, Builders Firstsource +10,19 %, Booking Holdings +9,03 %, Expedia Group +8,40 %

Flop-Werte: Invesco -9,89 %, Western Digital -9,72 %, Seagate Technology Holdings -7,69 %, Coinbase -6,44 %, Robinhood Markets Registered (A) -6,29 %