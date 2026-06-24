IQVIA Holdings Aktie legt weiter zu - 24.06.2026

Die IQVIA Holdings Aktie konnte bisher um +11,00 % auf 162,78€ zulegen. Das sind +16,13 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die IQVIA Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 162,78€, mit einem Plus von +11,00 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

IQVIA Holdings ist ein führendes Unternehmen in der Gesundheitsdatenanalyse und klinischen Forschung, das innovative Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bietet. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einer starken globalen Präsenz hebt sich IQVIA durch die Integration von Big Data und KI von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,11 % bei IQVIA Holdings.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,50 % verloren.

Während IQVIA Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %. Damit gehört IQVIA Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

IQVIA Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,08 % 1 Monat +4,14 % 3 Monate +5,11 % 1 Jahr +12,20 %

Informationen zur IQVIA Holdings Aktie

Stand: 24.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 167 Mio. IQVIA Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,00 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thermo Fisher Scientific, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,10 %.

IQVIA Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die IQVIA Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IQVIA Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.