Seitwärts-Starre im DAX

Die kurze Einschätzung der LageDie Seitwärts-Starre bestimmt die Bewegungen vom DAX. Auf der unteren Wellenebene wurde zumindest ein Mini-Korrekturziel erreicht, womit es zumindest temporäres Aufbegehren gegen den Seitwärts-Trend geben könnte.

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 25442), vermutlich mit grüner 1=25153 (rote I=23487, rote II=21933, rote III=24793, rote IV=23849, rote V=25153) und laufender grüner 2 bisher 23630 (rote A/W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, rote B/X bisher 25442, rote Y bisher 23943). Der mutmasslich korrektive Anstieg seit 23943 würde sowohl zu einer laufenden roten B/X als auch roten Y (als Flat oder Triangle) passen. Ein Abschluss der roten Y?/grünen 2? bei 23943 scheint noch nicht erfolgt zu sein.Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: Y (bisher 21860; blaue Alt: a=21860, blaue Alt: b bisher 25442, fehlende blaue Alt: c) würde idealerweise noch ein Tief unterhalb 21860 fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).Ausgehend von 21860 liegt das Mindestziel der lila 3 oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.