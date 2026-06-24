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    Haier Energy feiert sein Debüt auf der Intersolar Europe 2026 mit integrierten Energielösungen für Wohngebäude und C&I

    Neues Portfolio kombiniert Solarerzeugung, Speicherung, Energiemanagement und KI-gesteuerte Optimierung, um Europas Energiewende zu unterstützen

    MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Intersolar Europe 2026, einer der weltweit führenden Messen für die Solar- und Energiespeicherbranche, präsentiert Haier Energy sein aktuelles Portfolio an Energielösungen für Privathaushalte sowie für Gewerbe und Industrie (C&I), die Haushalten und Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Energieversorgungssicherheit zu verbessern, den Verbrauch zu optimieren und die Dekarbonisierung voranzutreiben.

    Haier Energy Makes Intersolar Europe 2026 Debut with Integrated Residential and C&I Energy Solutions

    Das Unternehmen stellt ein umfassendes Ökosystem vor, das Solarstromerzeugung, Energiespeicherung, intelligentes Energiemanagement und Energiehandel miteinander verbindet. Zu den wichtigsten vorgestellten Innovationen zählen das All-in-One-Energiespeichersystem (ESS) E-Tower Ultra für Privathaushalte, die ESS-Plattform E-Bank, PV-Wechselrichter sowie die KI-basierte Energiemanagement-Plattform HEnvision.

    New portfolio combines solar generation, storage, energy management and AI-driven optimisation to support Europe's energy transition

    Unterstützung für ein intelligenteres Energiemanagement in europäischen Haushalten

    Angesichts schwankender Energiepreise und steigender Stromkosten für europäische Verbraucher fördert die „Residential Smart Solution" von Haier Energy eine größere Energieunabhängigkeit und eine effizientere Energienutzung.

    Der E-Tower Ultra verfügt über eine kabellose, modulare Architektur, die die Installation und Inbetriebnahme vereinfacht. Das System verfügt über aktive Brandschutztechnologie und ist für einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen bis zu -20 °C ausgelegt. Die KI-gesteuerte Energieoptimierung analysiert Stromtarife in Echtzeit, um Lade- und Entladestrategien automatisch anzupassen, und hilft Hausbesitzern so, den Eigenverbrauch zu maximieren und die Energiekosten zu senken.

    Bei Integration in die HEnvision-Plattform kann das System zudem Wettervorhersagen und Verbrauchsgewohnheiten des Haushalts einbeziehen, um die Energienutzung weiter zu optimieren. Ein optionales Notstrommodul für das gesamte Haus ermöglicht eine nahtlose Umschaltung und gewährleistet so die Versorgung kritischer Haushaltslasten bei Netzausfällen.

    Das E-Bank-ESS ist auf eine vereinfachte Installation und Bedienung ausgelegt und verfügt über dedizierte Netz- und Lastschnittstellen, kabellose Messung sowie eine werkzeuglose magnetische Befestigung. Das System arbeitet bei Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und verfügt über eine KI-basierte Fehlererkennung zur Verbesserung der Betriebssicherheit.

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    PR Newswire (dt.)
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