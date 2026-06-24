Spanien misst heißeste Juni-Tage seit mehr als 70 Jahren
MADRID (dpa-AFX) - Spanien hat während der ersten großen Hitzewelle des Jahres die heißesten Juni-Tage seit Beginn vergleichbarer Messungen 1950 registriert. Montag und Dienstag seien mit Durchschnittswerten über 28 Grad um rund sieben Grad wärmer als alle anderen Juni-Tage der vergangenen Jahrzehnte gewesen, teilte der Sprecher der nationalen Wetterbehörde Aemet, José Ángel Núñez, mit, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten.
Auf Mallorca 25,6 Grad als Tiefsttemperatur
Die Hitzewelle hatte in Spanien am vergangenen Sonntag begonnen und erfasste dann auch Frankreich, Deutschland und andere Länder Westeuropas. Auch auf der bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel Mallorca war es ungewöhnlich heiß. Am frühen Sonntagmorgen wurden dort 25,6 Grad gemessen, die höchste Temperatur für diese Tageszeit seit 1978.
Vor allem im Norden des Landes aber, wo es normalerweise nicht ganz so heiß ist wie etwa im südlich gelegenen Andalusien, wurden zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen.
Hitzerekord in Kantabrien
So wurden in dem Dorf Tama in Kantabrien am Dienstag 43,7 Grad gemessen, die höchste jemals in der autonomen Region registrierte Temperatur. Da die Menschen im Norden nicht so sehr an Hitze gewöhnt sind, wurde vor allem dort die höchste Warnstufe Rot ausgerufen, was extreme Gefahr für die Gesundheit bedeutet. Der menschengemachte Klimawandel verschärft die derzeitige Hitzewelle in Teilen Westeuropas Fachleuten zufolge deutlich.
In insgesamt landesweit 28 spanischen Provinzen wurden während dieser Hitzewelle Temperaturen von mindestens 40 Grad Celsius erreicht, die meisten davon am Dienstag. Die vorläufigen absoluten Höchsttemperaturen des Jahres gab es am Montag mit 45,1 Grad in den Orten Andújar und Montoro in Andalusien./ro/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 7,338 auf Tradegate (24. Juni 2026, 20:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,65 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,28 %/+22,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.
SEHR GUT FÜR UNS!!!!!!!
TUI setzt zusätzlich auf neue Vertriebswege und startet mit Lidl eine Kooperation, um unsere Angebote in einem weiteren Vertriebskanal sichtbar zu machen.
Lidl gehört zu den reichweitenstärksten Handelsunternehmen Europas – mit tausenden Filialen, einer enormen Printreichweite und einer sehr aktiven digitalen Kundenbasis. Diese Plattform nutzen wir künftig, um TUI Angebote zu platzieren und neue Nachfrage zu generieren.
Ab 25. Juni ist TUI mit ausgewählten Angeboten im Lidl Reiseflyer vertreten, ab 2027 auch im Lebensmittelflyer sowie dauerhaft online im Reisebereich von Lidl.
Dabei ist mir besonders wichtig: Diese Kooperation ist eine gezielte Erweiterung der TUI Vertriebswege.
Unser Ziel ist es, zusätzliche Nachfrage zu schaffen, von der wir gemeinsam profitieren.
Die Lidl Zielgruppe weist eine hohe Überschneidung mit der klassischen TUI Kundschaft auf: Familien, Paare und Best Ager, Preis- und Leistungsbewusst, mit solidem Reisebudget und einer hohen Affinität zu Pauschalreisen.
Die enorme Reichweite über Flyer und die App sorgt für eine weite Verbreitung von TUI Angeboten, setzt gezielte Verkaufsimpulse und stärkt gleichzeitig unsere Markenpräsenz sowie die Neukundengewinnung.
Und gerade von dieser Reichweite und Sichtbarkeit profitieren auch Sie:
|
|•
|
|Kunden werden durch Lidl auf TUI Angebote aufmerksam
|
|•
|
|konkrete Angebote schaffen Interesse und Gesprächsanlässe
|
|•
|
|daraus entsteht zusätzlicher Beratungsbedarf
Sie sind unser wichtigster Vertriebskanal – und hierin liegt zugleich unsere gemeinsame Chance: Denn heute suchen Menschen mehr als nur eine Reise. Sie möchten Sicherheit, Orientierung und das gute Gefühl, die richtige Entscheidung zu treffen. Genau dafür stehen Sie – mit Ihrer Erfahrung, Ihrem Gespür und dem persönlichen Kontakt. So wird aus einer Buchung echtes Vertrauen.
Schreiben von Support an Reisebüros
Lass es einfach, oder beschäftige dich mal wirklich eingehend mit der Geschichte dieses Konfliktes. Da muss ich Fyat Recht geben.