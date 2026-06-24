Abu Dhabi eröffnet durch eine Partnerschaft mit Biocom einen strategischen Life-Sciences-Korridor nach Kalifornien

ABU DHABI, VAE, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Gesundheitsministerium von Abu Dhabi (DoH), die Aufsichtsbehörde für den Gesundheitssektor in Abu Dhabi, und Biocom California, einer der weltweit größten Verbände im Bereich der Biowissenschaften, der mehr als 1.800 Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik vertritt, haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die eine formelle Schnittstelle zwischen den Ökosystemen der Biowissenschaften in Abu Dhabi und Kalifornien schaffen wird. Die Zusammenarbeit wird die Vernetzung zwischen Innovatoren, Forschern, Investoren und Unternehmern in beiden Märkten stärken und neue Möglichkeiten schaffen, um die Entwicklung, Validierung und Skalierung von Gesundheitslösungen der nächsten Generation zu beschleunigen.

Beide Parteien werden Fachwissen über die Entwicklung von Ökosystemen und Clustern im Bereich der Biowissenschaften austauschen, darunter bewährte Verfahren der Branche, Einblicke in die sektorbezogene Politik sowie gewonnene Erkenntnisse. Dies soll dazu beitragen, das Innovationsumfeld zu stärken und das Wachstum hochwertiger Aktivitäten im Bereich der Biowissenschaften in beiden Regionen zu beschleunigen. Die Partnerschaft verbindet die weltweit renommierte Biowissenschaftsgemeinschaft Kaliforniens mit dem „Health, Endurance, Longevity and Medicine" (HELM)-Cluster in Abu Dhabi und schafft so Möglichkeiten für Unternehmen, Innovationen in beiden Märkten zu entwickeln, zu testen und zu skalieren.