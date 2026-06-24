Seltenes Werk von David Hockney dürfte die Auktion bei Phillips in London anführen, während die Nachfrage nach Werken des Künstlers am Markt zunimmt

Das Werk The Only One with Waves entstand kurz nach dem Erwerb seines Hauses in Malibu und verkörpert Hockneys Auseinandersetzung mit der südkalifornischen Küste sowie seine anhaltende Faszination für das Wasser als Motiv und als Sinneserlebnis. Hockney geht über die kontrollierte Stille seiner berühmten Pool-Gemälde hinaus und wendet sich der Dynamik des Pazifischen Ozeans zu, wobei er das einfängt, was er als „die unmittelbare Bewegung des Wassers selbst … sich endlos verändernd, endlos faszinierend" beschrieb. Eine abgeflachte Perspektive, leuchtende Farben und rhythmische Pinselstriche schaffen eine Komposition, die sowohl unmittelbar wirkt als auch den Betrachter in ihren Bann zieht.

LONDON, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Phillips ist stolz darauf, die Höhepunkte der Abend- und Nachmittagsauktion für moderne und zeitgenössische Kunst zu präsentieren, die am 26. Juni in London unter der Leitung von David stattfindet. Im Mittelpunkt steht Hockneys The Only One with Waves (1991), ein bedeutendes Gemälde aus einer entscheidenden Phase in der Karriere des Künstlers.

Das Werk entstand in einer Phase gesteigerter kreativer Ambitionen und spiegelt Hockneys parallele Tätigkeit als Bühnenbildner in den frühen 1990er Jahren wider, zu der auch bedeutende Opernaufträge gehörten. Sein Verständnis von Raum als konstruiert – vielschichtig, theatralisch und fließend – findet eine direkte Entsprechung in den geschwungenen Konturen und verkürzten Formen der Wellen. Indem er die Landschaft auf ihre wesentlichen Elemente reduziert, schafft Hockney ein Gleichgewicht zwischen Beobachtung und Erfindung und nimmt damit die bahnbrechenden Werke der im folgenden Jahr begonnenen Serie Very New Paintings vorweg.

Das Gemälde markiert zudem einen neuen Abschnitt in Hockneys Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser. Von den filigranen Oberflächen in : A Bigger Splash (1967) bis hin zu der eher gestischen Malweise, die in The Only One with Waves kennzeichnet, zeigt er seine Fähigkeit, Bewegung und Licht in eine Bildsprache von bemerkenswerter Klarheit und Energie zu übersetzen, welche sich immer weiter entwickelt.

Olivia Thornton, stellvertretende Vorsitzende für moderne und zeitgenössische Kunst in Europa, sagte: „Der Juni in London ist ein wichtiger Zeitpunkt im internationalen Kunstkalender, und wir freuen uns sehr, an die starke Dynamik unserer ‚White Glove'-Abendauktion in New York vom letzten Monat anzuknüpfen. Anschließend an diesen Erfolg haben wir die Ehre, bedeutende Namen der Nachkriegsavantgarde bis hin zu führenden zeitgenössischen Künstlern von heute zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden zu einer Auktion begrüßen zu dürfen, die die Vielfältigkeit, Dynamik und Internationalität des heutigen Marktes widerspiegelt."

Die Auktion vereint Künstler verschiedener Generationen und bietet zudem eine gezielte Präsentation von Hockneys Werk zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl die Kritik als auch der Markt in voller Blüte stehen. Die Vorbesichtigung findet in den Galerien von Phillips am Berkeley Square bis zur Auktion am 26. Juni um 14:00 Uhr BST statt.

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