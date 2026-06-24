SUESS MicroTec Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 24.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -5,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -91,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,94 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SUESS MicroTec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +63,67 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +149,49 % erlebt.

Während SUESS MicroTec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,91 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,28 % 1 Monat +9,34 % 3 Monate +63,67 % 1 Jahr +135,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 24.06.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Süss MicroTec (neues Allzeithoch ~104 €), Vergleiche zu outperformenden Peers und Debatten, ob der Anstieg KI‑Hype, ETF‑Käufe wegen MDAX‑Aufnahme/Hexensabbat oder echte Fundamentaldaten widerspiegelt. Einige sehen aktuelle Zahlen kritisch, andere verweisen auf erwartete Umsätze/Gewinne 2027/28 (2027er KGV

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im TecDAX.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,41 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,00 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,31 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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