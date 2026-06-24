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    BRANICKS Group: AG legt 2025 Zeitplan für Jahres- und Konzernabschluss fest

    Die Branicks Group AG stellt die Weichen für ihre finanzielle Zukunft: Abschlüsse und Quartalszahlen 2025/2026 erscheinen gebündelt am 27. Juli 2026.

    BRANICKS Group: AG legt 2025 Zeitplan für Jahres- und Konzernabschluss fest
    Foto: DIC Asset AG
    • Branicks Group AG plant die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025 am 27. Juli 2026.
    • Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 soll ebenfalls am 27. Juli 2026 vorgelegt werden.
    • Hintergrund sind laufende Verhandlungen mit den Gläubigern der Schuldscheindarlehen und den Anleihegläubigern zur Refinanzierung und Restrukturierung.
    • Schwerpunkt der Verhandlungen ist die Verlängerung der bis 2026 fälligen Finanzverbindlichkeiten, angestrebt wird eine Laufzeitverlängerung bis ins zweite Halbjahr 2030.
    • Der Vorstand erwartet, dass die auf dieser Basis verhandelte Lösung eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft schafft.
    • Die am 23. Dezember 2025 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird ausdrücklich bestätigt.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei BRANICKS Group ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,08 % im Plus.
    0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0800EUR das entspricht einem Minus von -2,26 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:DE000A1X3XX4WKN:A1X3XX
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