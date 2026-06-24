Gemeinsamer Vertreter informiert Gläubiger der Golden Gate 6,5%-Anleihe
Ein Meilenstein im Golden-Gate-Komplex: Das LG München I bestätigt eine Millionenforderung gegen Uwe Rampold – mit weitreichenden Folgen für Anleger und Insolvenzverfahren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Landgericht München I: Endurteil vom 21.05.2026 stellt die Forderung des Insolvenzverwalters Axel Bierbach gegen das Insolvenzverfahren Rampold in Höhe von EUR 32.681.917,81 (30 Mio. Anleihe + Zinsen) zur Insolvenztabelle fest; der Widerspruch von Uwe Rampold wurde abgewiesen; Kostenverteilung 99 % Dr. Gerloff, 1 % Rampold.
- Die Patronatserklärung des Uwe Rampold vom 28./29.03.2011 wurde als wirksames, „hartes“ internes Patronat gewertet; Rampold habe sich damit rechtsverbindlich zur Ausstattung der Golden Gate verpflichtet.
- Der Primäranspruch auf Darlehensausreichung ist gemäß § 275 Abs. 1 BGB wegen nachträglicher Unmöglichkeit erloschen, aber der Sekundäranspruch als Schadensersatz wegen Nichterfüllung (§§ 280, 281 BGB) wurde vollumfänglich bejaht.
- Höhe des Schadensersatzes: EUR 32.681.917,81 ohne Abzug bereits an Anleihegläubiger geleisteter Zahlungen (Anspruch steht der Gesellschaft zu); Einwände zur Nichtigkeit oder Stundung wurden zurückgewiesen.
- Verfahren noch nicht rechtskräftig: Rampold kündigt Berufung zum OLG München an und stellt mehrere Verfahrens- und Zulässigkeitsrügen auf (u.a. Nichtigkeit des Insolvenzverfahrens, fehlende Bezifferbarkeit); die Insolvenzverwalter erwarten nach Rechtskraft jedoch eine signifikante Quotenauszahlung an die Golden Gate.
- Hintergrundkurzfassung & Information: Golden Gate gab 2011 eine 6,5 %-Anleihe (Volumen €30 Mio., ISIN DE000A1KQXX5, Fälligkeit 11.10.2014); Zahlungsunterlassung von Rampold führte zur Eröffnung der Insolvenzverfahren Golden Gate (24.02.2015) und Rampold (16.04.2015); der Gemeinsame Vertreter (Frank Günther, One Square) informiert neutral und stellt Interessenten Rampolds „Offene Erklärung“ auf Anfrage zur Verfügung.
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