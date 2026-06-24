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    Selenskyj

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    Signalverstärker in Belarus sind außer Betrieb

    Selenskyj - Signalverstärker in Belarus sind außer Betrieb
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Nach einem Ultimatum Kiews an Belarus zum Abbau von Signalverstärkern für russische Drohnen ist die Technik ukrainischen Angaben zufolge abgeschaltet worden. Sie hätten am 22. Juni ihren Betrieb eingestellt, sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Er wisse nicht, ob die Signalverstärker abgebaut worden seien, aber sie arbeiteten nicht mehr.

    Selenskyj hatte am Freitag Vorwürfe gegen Minsk erhoben und vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko den Abbau gefordert. "Wenn er das nicht macht, machen wir es", sagte Selenskyj. Er warnt Belarus seit Wochen vor einer Beteiligung am russischen Krieg gegen die Ukraine.

    Lukaschenko gilt als engster Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin. Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch vom Gebiet ihres Verbündeten Belarus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Der Vorstoß scheiterte, die russischen Truppen mussten sich zurückziehen./ksr/DP/stw






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    Selenskyj Signalverstärker in Belarus sind außer Betrieb Nach einem Ultimatum Kiews an Belarus zum Abbau von Signalverstärkern für russische Drohnen ist die Technik ukrainischen Angaben zufolge abgeschaltet worden. Sie hätten am 22. Juni ihren Betrieb eingestellt, sagte Selenskyj ukrainischen Medien …
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