Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
The Home Depot
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 1
Performance 1M: +11,57 %
Performance 1M: +11,57 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 2
Performance 1M: +11,52 %
Performance 1M: +11,52 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 3
Performance 1M: +0,32 %
Performance 1M: +0,32 %
Amgen
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 4
Performance 1M: +6,71 %
Performance 1M: +6,71 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 5
Performance 1M: +9,15 %
Performance 1M: +9,15 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 6
Performance 1M: +1,33 %
Performance 1M: +1,33 %
Amazon
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 7
Performance 1M: -10,92 %
Performance 1M: -10,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Amazon: Fundamentale Kennzahlen bleiben robust (AWS-Wachstum 28%, Umsatz 37,6 Mrd.), doch regulatorische Risiken (FTC prüft 70-Mrd.-Werbegeschäft; EU-Auflagen) treiben Nervosität. Jefferies bleibt bullisch mit Ziel 320 USD. OpenAI/Kuiper-Partnerschaften und 100 Mrd.-Infrastruktur-Verträge unterstützen Langfrist-Sicht. Kurzfristig Kursrücksetzer ca. 5%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch ca. 15%.
Visa (A)
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 8
Performance 1M: +3,23 %
Performance 1M: +3,23 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 10
Performance 1M: -6,76 %
Performance 1M: -6,76 %
3M
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 11
Performance 1M: +13,46 %
Performance 1M: +13,46 %
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