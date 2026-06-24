Eurokurs zum US-Dollar nahe dem tiefsten Stand seit über einem Jahr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltende Dollar-Stärke hat den Euro im US-Handel am Mittwoch weiter belastet. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1352 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch etwas höher notiert.

Mit 1,1325 Dollar hatte der Euro zeitweise den niedrigsten Kurs seit Ende Mai 2025 erreicht. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1340 (Dienstag: 1,1392) Dollar fest.