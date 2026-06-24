Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -11,88 %
Tagesperformance: -11,88 %
Platz 1
Performance 1M: -41,07 %
Performance 1M: -41,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) ist das Anleger-Sentiment gemischt und überwiegend vorsichtig. Kursbezug: aktuell ca. 84,57 €, Ziel >100 € möglich; Dividendenstruktur wird kritisch gesehen. Die 14-Tage-Performance ist nicht eindeutig; Bitcoin-Hype gilt als treibende Kraft. Langfristig könnten Höchststände Jahre entfernt bleiben. Fundamentale Bewertung bleibt schwankend; Sentiment bleibt spekulativ.
Western Digital
Tagesperformance: -9,27 %
Tagesperformance: -9,27 %
Platz 2
Performance 1M: +44,27 %
Performance 1M: +44,27 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +8,96 %
Tagesperformance: +8,96 %
Platz 3
Performance 1M: +17,25 %
Performance 1M: +17,25 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -7,69 %
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 4
Performance 1M: +30,67 %
Performance 1M: +30,67 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,48 %
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 5
Performance 1M: +14,42 %
Performance 1M: +14,42 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +5,34 %
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 6
Performance 1M: +16,26 %
Performance 1M: +16,26 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 7
Performance 1M: -2,52 %
Performance 1M: -2,52 %
Shopify
Tagesperformance: +5,20 %
Tagesperformance: +5,20 %
Platz 8
Performance 1M: +6,89 %
Performance 1M: +6,89 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 9
Performance 1M: +13,60 %
Performance 1M: +13,60 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 10
Performance 1M: -14,03 %
Performance 1M: -14,03 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 11
Performance 1M: +47,92 %
Performance 1M: +47,92 %
Qualcomm
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 12
Performance 1M: -9,67 %
Performance 1M: -9,67 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 13
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 14
Performance 1M: +21,80 %
Performance 1M: +21,80 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 15
Performance 1M: +47,98 %
Performance 1M: +47,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) ist das Anleger-Sentiment gemischt und überwiegend vorsichtig. Kursbezug: aktuell ca. 84,57 €, Ziel >100 € möglich; Dividendenstruktur wird kritisch gesehen. Die 14-Tage-Performance ist nicht eindeutig; Bitcoin-Hype gilt als treibende Kraft. Langfristig könnten Höchststände Jahre entfernt bleiben. Fundamentale Bewertung bleibt schwankend; Sentiment bleibt spekulativ.
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 16
Performance 1M: +24,60 %
Performance 1M: +24,60 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 17
Performance 1M: +4,41 %
Performance 1M: +4,41 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 18
Performance 1M: -2,65 %
Performance 1M: -2,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Im wallstreetONLINE-Forum zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) ist das Anleger-Sentiment gemischt und überwiegend vorsichtig. Kursbezug: aktuell ca. 84,57 €, Ziel >100 € möglich; Dividendenstruktur wird kritisch gesehen. Die 14-Tage-Performance ist nicht eindeutig; Bitcoin-Hype gilt als treibende Kraft. Langfristig könnten Höchststände Jahre entfernt bleiben. Fundamentale Bewertung bleibt schwankend; Sentiment bleibt spekulativ.
Starbucks
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 19
Performance 1M: +3,75 %
Performance 1M: +3,75 %
Copart
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 20
Performance 1M: -10,18 %
Performance 1M: -10,18 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 21
Performance 1M: -7,69 %
Performance 1M: -7,69 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 22
Performance 1M: +32,98 %
Performance 1M: +32,98 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 23
Performance 1M: -3,53 %
Performance 1M: -3,53 %
Intuit
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 24
Performance 1M: -17,41 %
Performance 1M: -17,41 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 25
Performance 1M: -19,21 %
Performance 1M: -19,21 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 26
Performance 1M: +13,66 %
Performance 1M: +13,66 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 27
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 28
Performance 1M: -20,23 %
Performance 1M: -20,23 %
Palantir
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 29
Performance 1M: -15,85 %
Performance 1M: -15,85 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 30
Performance 1M: +13,21 %
Performance 1M: +13,21 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 31
Performance 1M: +0,32 %
Performance 1M: +0,32 %
PayPal
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 32
Performance 1M: -3,64 %
Performance 1M: -3,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
wallstreetONLINE-Forum: PayPal wirkt im Vergleich zu Fiserv kerngesund (Debt ~11,6 Mrd USD; Cash ~13,5 Mrd USD) während Fiserv ca. 29,1 Mrd Debt hat. PayPal teils höher bewertet als Fiserv. CEO-Wechsel und Bilanz-Probleme bei Fiserv belasten; Konkurrenz-Risiko bleibt. Keine klare Trendwende. Kursentwicklung der letzten 14 Tage im Beitrag nicht mit Prozentangabe festgehalten.
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 33
Performance 1M: +13,10 %
Performance 1M: +13,10 %
Amgen
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 34
Performance 1M: +6,71 %
Performance 1M: +6,71 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 35
Performance 1M: -4,51 %
Performance 1M: -4,51 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 36
Performance 1M: +11,39 %
Performance 1M: +11,39 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 37
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 38
Performance 1M: +38,97 %
Performance 1M: +38,97 %
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