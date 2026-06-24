Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +12,46 %
Tagesperformance: +12,46 %
Platz 1
Performance 1M: +29,20 %
Performance 1M: +29,20 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +12,27 %
Tagesperformance: +12,27 %
Platz 2
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +11,28 %
Tagesperformance: +11,28 %
Platz 3
Performance 1M: +19,11 %
Performance 1M: +19,11 %
Invesco
Tagesperformance: -9,83 %
Tagesperformance: -9,83 %
Platz 4
Performance 1M: -3,26 %
Performance 1M: -3,26 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +8,89 %
Tagesperformance: +8,89 %
Platz 5
Performance 1M: +17,25 %
Performance 1M: +17,25 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,73 %
Tagesperformance: -8,73 %
Platz 6
Performance 1M: +44,27 %
Performance 1M: +44,27 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -7,80 %
Tagesperformance: -7,80 %
Platz 7
Performance 1M: +30,67 %
Performance 1M: +30,67 %
PulteGroup
Tagesperformance: +7,69 %
Tagesperformance: +7,69 %
Platz 8
Performance 1M: +22,01 %
Performance 1M: +22,01 %
Expedia Group
Tagesperformance: +7,00 %
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 9
Performance 1M: +26,60 %
Performance 1M: +26,60 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +6,77 %
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 10
Performance 1M: +27,79 %
Performance 1M: +27,79 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +6,76 %
Tagesperformance: +6,76 %
Platz 11
Performance 1M: +7,69 %
Performance 1M: +7,69 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +6,64 %
Tagesperformance: +6,64 %
Platz 12
Performance 1M: +12,57 %
Performance 1M: +12,57 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +6,57 %
Tagesperformance: +6,57 %
Platz 13
Performance 1M: +8,29 %
Performance 1M: +8,29 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +6,54 %
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 14
Performance 1M: -14,21 %
Performance 1M: -14,21 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,38 %
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 15
Performance 1M: +14,42 %
Performance 1M: +14,42 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +6,23 %
Tagesperformance: +6,23 %
Platz 16
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
International Paper
Tagesperformance: +6,23 %
Tagesperformance: +6,23 %
Platz 17
Performance 1M: +26,77 %
Performance 1M: +26,77 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +6,06 %
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 18
Performance 1M: +33,00 %
Performance 1M: +33,00 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +6,03 %
Tagesperformance: +6,03 %
Platz 19
Performance 1M: +19,87 %
Performance 1M: +19,87 %
NVR
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 20
Performance 1M: +16,33 %
Performance 1M: +16,33 %
Blackstone
Tagesperformance: -5,93 %
Tagesperformance: -5,93 %
Platz 21
Performance 1M: +3,33 %
Performance 1M: +3,33 %
Corning
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 22
Performance 1M: +14,79 %
Performance 1M: +14,79 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -5,80 %
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 23
Performance 1M: +44,56 %
Performance 1M: +44,56 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +5,68 %
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 24
Performance 1M: +20,21 %
Performance 1M: +20,21 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,64 %
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 25
Performance 1M: -11,83 %
Performance 1M: -11,83 %
Pool
Tagesperformance: +5,44 %
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 26
Performance 1M: +13,73 %
Performance 1M: +13,73 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -5,42 %
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 27
Performance 1M: +3,99 %
Performance 1M: +3,99 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 28
Performance 1M: -6,24 %
Performance 1M: -6,24 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 29
Performance 1M: -2,90 %
Performance 1M: -2,90 %
Oracle
Tagesperformance: -5,06 %
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 30
Performance 1M: -17,27 %
Performance 1M: -17,27 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -4,85 %
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 31
Performance 1M: -18,05 %
Performance 1M: -18,05 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 32
Performance 1M: +6,41 %
Performance 1M: +6,41 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 33
Performance 1M: -9,08 %
Performance 1M: -9,08 %
Principal Financial Group
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 34
Performance 1M: +10,92 %
Performance 1M: +10,92 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 35
Performance 1M: -12,61 %
Performance 1M: -12,61 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 36
Performance 1M: -14,03 %
Performance 1M: -14,03 %
Qualcomm
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 37
Performance 1M: -9,67 %
Performance 1M: -9,67 %
Franklin Resources
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 38
Performance 1M: +10,30 %
Performance 1M: +10,30 %
Metlife
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 39
Performance 1M: +7,82 %
Performance 1M: +7,82 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 40
Performance 1M: -18,86 %
Performance 1M: -18,86 %
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