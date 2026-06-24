Salzgitter Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,32 % - 24.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von -7,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Salzgitter Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,32 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +43,21 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -16,50 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +27,38 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,50 % 1 Monat -15,24 % 3 Monate +43,21 % 1 Jahr +165,16 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 24.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,89 Mrd.EUR € wert.

Eine klimaneutrale Stahlproduktion in Deutschland ist laut einer Studie unter bestimmten industriepolitischen Bedingungen international wettbewerbsfähig. Zu diesem Ergebnis kommen Berechnungen von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität …

So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +0,21 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,74 %. ArcelorMittal verliert -2,68 %

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.