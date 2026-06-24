🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei Minenräumer bei Angriff in Ukraine getötet

    Zwei Minenräumer bei Angriff in Ukraine getötet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CHERSON (dpa-AFX) - Durch russischen Beschuss im südukrainischen Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben mindestens zwei Mitarbeiter einer humanitären Minenräummission getötet worden. Ein 24-jähriger Mitarbeiter der Organisation Norwegian People's Aid (NPA) kam nach Angaben von Militärgouverneur Olexander Prokudin bei dem Angriff ums Leben, ein 25-Jähriger erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Vier weitere Spezialisten seien verletzt worden.

    Die Organisation bestätigte die Opfer. Es handele sich bei den Getöteten und den Verletzten um ukrainische Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung. Nach dem Angriff seien alle Minenräummaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter ausgesetzt worden, es werde an der Krisenbewältigung gearbeitet. Der Angriff zeige, wie gefährlich humanitäre Arbeit in Kriegen und Konflikten sei, sagte NPA-Chef Raymond Johansen der Mitteilung zufolge. Organisationen wie NPA seien geschützt durch das Völkerrecht, würden aber dennoch immer häufiger ins Visier genommen.

    Norwegian People's Aid ist nach eigenen Angaben seit 2022 in der Ukraine aktiv und hat dort 475 Mitarbeiter. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Im September waren bereits zwei Mitarbeiter einer humanitären Minenräummission des Dänischen Flüchtlingsrats in Tschernihiw ums Leben gekommen./ksr/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Zwei Minenräumer bei Angriff in Ukraine getötet Durch russischen Beschuss im südukrainischen Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben mindestens zwei Mitarbeiter einer humanitären Minenräummission getötet worden. Ein 24-jähriger Mitarbeiter der Organisation Norwegian People's Aid (NPA) kam nach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     