US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu
BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron weiter kräftig an. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach der Rally der Aktie in den vergangenen Monaten inzwischen bei rund 1,2 Billionen Dollar liegt, schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt seine Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten. Die Micron-Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion zweistellig zu.
Der Umsatz sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 im Vergleich zu den drei Monaten davor um fast drei Viertel auf etwas mehr als 41 Milliarden Dollar (36,5 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Vor einem Jahr hatte der Umsatz noch bei 9,3 Milliarden Dollar gelegen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht. Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.
Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im dritten Quartal verdiente Micron unter dem Strich gut 28 Milliarden Dollar und damit etwa doppelt so viel wie in den drei Monaten davor. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn je Aktie um etwas mehr als 100 Prozent auf rund 25 Dollar geklettert. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen./zb/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,22 % und einem Kurs von 1.064 auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -86,73 %/+13,72 % bedeutet.
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All in morgen, neuer KZ bei den Zahlen Aussichten und winzigen KGV schon mal aus Europa,2.000 Euro. Gratuliere allen , die mutig waren und drin geblieben sind. Jetzt beginnt erst die Rally
ja, bis 23Uhr geht auch Lang & Schwarz, aber Vorsicht...huuuaaaa die Spreads dort können manchmal eine Falle sein, obwohl keiner weiss wie es morgen an der Nasdaq aussieht, ich gehe stark davon aus das es noch teuerer wird. Ich meine die ganzen Leerverkäufer und whales müssen erstmal glatt stellen, dann werden die Analysten und Banken sich die Klinke in die Hand geben und im Minutentakt die Kursziele erhöhen...das höchste ist derzeit vom 22.06.2026 mit 1750$ angegeben. Ich gehe stark davon aus, dass es morgen den ein oder anderen Fond oder Bankanalysten geben wird, die ein Kursziel von 2000$ aussprechen wollen. Nach den Monsterzahlen keine Überraschung. Ich meine die haben die Lizenz zum Gelddrucken....aber jetzt viel Spaß noch mit den Gewinnen und endgültig Gute Nacht, ich war heute den ganzen Tag wegen den Quartalszahlen am PC und hab die Schnauze voll. Gute Nacht.
Die Kursziele werden fast täglich erhöht. Susquehanna schiesst mit seinem neuen Kursziel vom 22.06.2026 den Vogel ab: $1,750