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    US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu

    US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron weiter kräftig an. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach der Rally der Aktie in den vergangenen Monaten inzwischen bei rund 1,2 Billionen Dollar liegt, schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt seine Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten. Die Micron-Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion zweistellig zu.

    Der Umsatz sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 im Vergleich zu den drei Monaten davor um fast drei Viertel auf etwas mehr als 41 Milliarden Dollar (36,5 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Vor einem Jahr hatte der Umsatz noch bei 9,3 Milliarden Dollar gelegen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht. Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

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    Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im dritten Quartal verdiente Micron unter dem Strich gut 28 Milliarden Dollar und damit etwa doppelt so viel wie in den drei Monaten davor. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn je Aktie um etwas mehr als 100 Prozent auf rund 25 Dollar geklettert. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen./zb/stw

    Micron Technology

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    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,22 % und einem Kurs von 1.064 auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -86,73 %/+13,72 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye und kurzfristige Handelsentscheidungen: Teilverkäufe vs. Nachkäufe, Erwartungen vor/nach Quartalszahlen, Token-Listing als Katalysator, Sorge vor Überbewertung nach rund 800% Anstieg, Risiken durch sinkende Margen und Konkurrenz, mögliche Kursmanipulation durch Marktteilnehmer sowie technische Warnsignale (SKS).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

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