ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Dow kratzt am Rekord - Tech-Werte geben nach
NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Micron haben die Anleger an der US-Tech-Börse Nasdaq am Mittwoch nervös agiert. Nachdem sich die Technologiewerte zunächst etwas von dem Kursrutsch am Vortag erholt hatten, gerieten ihre Kurse letztlich wieder leicht unter Druck. Derweil hatten nachlassende Inflationssorgen den Leitindex Dow Jones Industrial fast auf ein Rekordhoch gehievt. Denn der durch den Iran-Krieg bedingte Ölpreisanstieg hat sich angesichts der Fortschritte bei den Friedensgesprächen nahezu verflüchtigt.
Für den Dow ging es am Ende um 0,35 Prozent auf 51.848,90 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 hingegen verlor 0,10 Prozent auf 7.358,22 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,43 Prozent auf 29.220,06 Punkte. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den Technologietiteln gelitten, die sich im Zuge des KI-Hypes stark entwickelt hatten.
Die Resultate von Micron wurden unmittelbar nach Börsenschluss veröffentlicht. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.
Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.
Die Anteilsscheine von Micron waren am Dienstag um gut 13 Prozent abgesackt. Am Mittwoch schwankten sie stark und gaben letztlich leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs etwa verdreieinhalbfacht. Nach Börsenschluss nun überraschte Micron insbesondere mit seiner Umsatzprognose positiv, was die Aktien in einer ersten nachbörslichen Reaktion um gut zehn Prozent in die Höhe schnellen ließ.
Im regulären Handel waren zuvor auch Anteilsscheine anderer Halbleiterhersteller unter Druck geraten. So fielen Qualcomm um 3,3 Prozent und NXP Semiconductors um 1,9 Prozent.
Die Papiere von Cerebras Systems waren im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang Mitte Mai abgesackt und verloren am Ende 19,5 Prozent. Der Hersteller von Chips für KI-Anwendungen hatte mit seiner Jahresumsatzprognose enttäuscht. Wie andere Wettbewerber auch sieht sich Cerebras ebenfalls mit hohen Erwartungen der Anleger konfrontiert, die sich an das rasante Erlöswachstum und die beträchtlichen Erträge gewöhnt haben, die mit dem weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren einhergehen.
Die Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX gaben zwar um mehr als ein Prozent auf 154,54 US-Dollar nach. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns aber stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert.
Außerhalb des Technologiesektors sprangen die Aktien von Wendy's um gut ein Viertel hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler Gamestop ./la/zb
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 18,85 auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -21,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Einkaufsliste..
Stellt man die einmal graphisch da (und sammelt alles was kleiner als 1% hat unter „others“), sieht man, dass Deutschland hier gar nicht auftaucht. Es fehlen auch Russland, China und Indien – die hatte ich schon im Screener aussortiert.
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Die Länderverteilung ist interessant. Wie zu erwarten liegen die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von „others“ und Japan. Dann kommt direkt Taiwan, dann Canada und Great Britain. Zumindest Taiwan hätte ich nicht auf Platz 3 erwartet.
Schauen wir uns dann einmal das „Gewinner“ und „Verlierer“ Diagramm an
Man sieht im Gewinner-Bereich ganz oben rechts ausschliesslich asiatische Werte, Taiwan, Japan und Korea. Betrachtet man den gesamten Gewinner-Quadranten – also der Bereich, bei dem sowohl mittel- als auch kurzfirstige Peformance den jeweiligen Median übertrifft - hat es dann auch ein paar westliche Werte. Ich hab jetzt die Linien mal weggelassen, weil man den Text ohnehin schwer lesen kann. Eine Korrelation zu ROIC kann ich in dieser Darstellung nicht erkennen.
Schaut man sich nun die Rendite verteilung (Total Return über 5Y) an, sieht man, dass es überhaupt keine negativen Renditen gibt. Das fand ich beeindruckend…
Und schauen wir einmal nach den vertretenen Sektoren, dann dominiert Öl, Semiconductor und Metals/Mining… das hätten wir auch so erwartet.
Diese Sektoren sind aber ein klein wenig ‚heiss‘ gelaufen..
Ich kann jetzt nicht alle 500 Werte der Liste posten und ich bin auch noch mit der Auswertung nicht ganz durch… aber ich hätte mal mit „Machinery“ gestartet.
Das Wort zum Sonntag zum Nachdenken heute von Thierry Borgeat;
Meinung
Was haben Sie sich nur gedacht?
Die Hälfte des S&P 500 konzentriert sich inzwischen auf Aktien, die mehr als das Zehnfache ihres Umsatzes kosten. Was passiert von hier aus? Die Geschichte liefert Hinweise. Dieser Beitrag ist keine Prognose, sondern eine Übung in Arithmetik. Und Arithmetik kennt keine Gefühle.