JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Management habe signalisiert, dass der Energiekonzern die Investitionen über den aktuellen Fünfjahresplan hinaus weiter erhöhen könne, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dafür seien aber ein klares Bekenntnis und attraktive Renditebedingungen seitens der Regulierungsbehörden erforderlich. Alles in allem hätten sich die Essener angesichts des politischen Willens und des Drucks, den Netzausbau voranzutreiben, optimistisch geäußert./rob/la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 17,60EUR auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,40

Kursziel alt: 17,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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