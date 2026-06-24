US-Chipspezialist Micron legt nachbörslich zweistellig zu

Nach dem am Montag erreichten Rekordhoch von knapp 1.214 Dollar sackte der Kurs am Dienstag um 13 Prozent auf 1.052 Dollar ab. Die Micron-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Aktien.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Micron-Aktien sind nach den am Mittwochabend nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen und Prognosen des US-Speicherchip-Spezialisten deutlich gestiegen. Der Kurs der Aktie legte nachbörslich um bis zu rund 16 Prozent auf 1.216 Dollar zu. Sollte das Papier am Donnerstag in einem ähnlichen Umfang klettern, hätte es die Schwäche vom Dienstag wieder ausgemerzt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit Juni vergangenen Jahres zog der Börsenkurs um mehr als 700 Prozent an - das heißt, der Börsenwert hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch lag dieser bei knapp 1,2 Billionen Dollar.

Damit zählt Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten US-Konzernen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen./zb/stw

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,34 % und einem Kurs von 1.192 auf Nasdaq (24. Juni 2026, 23:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +12,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +53,81 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -88,24 %/+0,81 % bedeutet.





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