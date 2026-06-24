AKTIE IM FOKUS
US-Chipspezialist Micron legt nachbörslich zweistellig zu
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Micron-Aktien sind nach den am Mittwochabend nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen und Prognosen des US-Speicherchip-Spezialisten deutlich gestiegen. Der Kurs der Aktie legte nachbörslich um bis zu rund 16 Prozent auf 1.216 Dollar zu. Sollte das Papier am Donnerstag in einem ähnlichen Umfang klettern, hätte es die Schwäche vom Dienstag wieder ausgemerzt.
Nach dem am Montag erreichten Rekordhoch von knapp 1.214 Dollar sackte der Kurs am Dienstag um 13 Prozent auf 1.052 Dollar ab. Die Micron-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Aktien.
Seit Juni vergangenen Jahres zog der Börsenkurs um mehr als 700 Prozent an - das heißt, der Börsenwert hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch lag dieser bei knapp 1,2 Billionen Dollar.
Damit zählt Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten US-Konzernen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen./zb/stw
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,34 % und einem Kurs von 1.192 auf Nasdaq (24. Juni 2026, 23:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +12,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +53,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -88,24 %/+0,81 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038
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All in morgen, neuer KZ bei den Zahlen Aussichten und winzigen KGV schon mal aus Europa,2.000 Euro. Gratuliere allen , die mutig waren und drin geblieben sind. Jetzt beginnt erst die Rally
ja, bis 23Uhr geht auch Lang & Schwarz, aber Vorsicht...huuuaaaa die Spreads dort können manchmal eine Falle sein, obwohl keiner weiss wie es morgen an der Nasdaq aussieht, ich gehe stark davon aus das es noch teuerer wird. Ich meine die ganzen Leerverkäufer und whales müssen erstmal glatt stellen, dann werden die Analysten und Banken sich die Klinke in die Hand geben und im Minutentakt die Kursziele erhöhen...das höchste ist derzeit vom 22.06.2026 mit 1750$ angegeben. Ich gehe stark davon aus, dass es morgen den ein oder anderen Fond oder Bankanalysten geben wird, die ein Kursziel von 2000$ aussprechen wollen. Nach den Monsterzahlen keine Überraschung. Ich meine die haben die Lizenz zum Gelddrucken....aber jetzt viel Spaß noch mit den Gewinnen und endgültig Gute Nacht, ich war heute den ganzen Tag wegen den Quartalszahlen am PC und hab die Schnauze voll. Gute Nacht.
Die Kursziele werden fast täglich erhöht. Susquehanna schiesst mit seinem neuen Kursziel vom 22.06.2026 den Vogel ab: $1,750