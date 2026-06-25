Copper One Resources Corp. gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von 2.500.000 $ bekannt

Vancouver, BC – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. („Copper One“ oder das „Unternehmen“) (CSE:CEXY | OTCID:CEXYF | FWB:IW8 | WKN: A42AGR) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung im Einklang mit der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (das „LIFE-Angebot“) abgeschlossen hat. Das LIFE-Angebot bestaend aus (i) 2.875.000 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „NFT-Einheit“) zu einem Preis von 0,40 $ pro NFT-Einheit, was einem Bruttoerlös von insgesamt 1.150.000 $ entspricht, und (ii) 3.375.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „FT-Einheit“) zu einem Preis von 0,40 $ pro FT-Einheit, was einem Bruttoerlös von insgesamt 1.350.000 $ entspricht, besteht, woraus sich ein Gesamtbruttoerlös von 2.500.000 $ ergibt.

„Wir sind begeistert von der anhaltenden Unterstützung unserer Aktionäre und neuen Investoren, während wir das erweiterte nordamerikanische Kupferexplorationsportfolio weiterentwickeln“, sagte David Greenway, President und CEO von Copper One. „Mit dem Abschluss dieser Finanzierung verfügt Copper One über die notwendigen Mittel, um die Exploration voranzutreiben, einschließlich Bohrungen bei unseren beiden kanadischen Kupferprojekten Redhill und Redonda, in denen Teck Resources zuvor Bohrungen durchgeführt hatte, und gleichzeitig unser geplantes Bohrprogramm mit bis zu 10.000 Fuß in unserem Vorzeigeprojekt, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada, zu finanzieren. Diese Finanzierung versetzt das Unternehmen in die Lage, eine gezielte, auf mehrere Projekte ausgerichtete Explorationsstrategie zu verfolgen – und das zu einer Zeit, in der Kupfer eine immer wichtigere Rolle bei der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur, den erneuerbaren Energien und der Modernisierung der Stromnetze spielt.“

Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,70 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,90 $ pro Stammaktie liegen sollte, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum einer entsprechenden Mitteilung vorverlegen.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gilt („FT-Aktie“), und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Non-Flow-Through-Stammaktie zu einem Preis von 0,70 $ pro Stammaktie zu erwerben. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,90 $ pro Stammaktie liegen sollte, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum einer entsprechenden Mitteilung vorverlegen.

Die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegebenen NFT-Einheiten und FT-Einheiten unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf von NFT-Einheiten wird für Explorations- und Bohrprogramme, Konzessionszahlungen und allgemeines Working Capital verwendet. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird zur Finanzierung von „Canadian Exploration Expenses“ im Sinne von Unterabschnitt 66.1(6) des Income Tax Act (Canada) sowie von „Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures“ im Sinne von Unterabschnitt 127(9) des Income Tax Act (Canada) verwendet. Das Unternehmen wird den Zeichnern der FT-Aktien diese qualifizierenden Aufwendungen mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2026 in einem Gesamtbetrag zu weisen, der mindestens den gesamten für die FT-Aktien erhaltenen Zeichnungserlösen entspricht.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des LIFE-Angebots zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 111.570,00 $ in bar und gab insgesamt 278.925 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) an berechtigte, unabhängige Vermittler aus, darunter Haywood Securities Inc., Ventum Financial Corp., Canaccord Genuity Corp. und Research Capital Corporation. Jeder Vermittler-Warrant kann für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Ausgabe ausgeübt und gegen eine Stammaktie zu einem Preis von 0,70 $ pro Stammaktie eingelöst werden.

Ein Insider des Unternehmens hat am LIFE-Angebot teilgenommen. Eine solche Beteiligung stellt eine „Transaktion mit nahestehenden Personen“ im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Freistellungen von den Anforderungen von MI 61-101 hinsichtlich der formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Unterabschnitt 5.5(a) und 5.7(a), da weder der beizulegende Marktwert der an diesen Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von dieser Person gezahlte Gegenleistung 25 % der gemäß MI 61-101 ermittelten Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Über Copper One Resources Corp.

Copper One Resources Corp. konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Kupfer-, Kupfer/Silber/Gold- und kritischen Metallprojekten in Nordamerika, um die wachsende Nachfrage zu bedienen, die durch Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, erneuerbare Energien und die Modernisierung des Stromnetzes angetrieben wird. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Bezirk Majuba Hill in Nevada, der etwa 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno entfernt liegt. Copper One hält zudem eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill, einem auf Kupfer ausgerichteten Explorationsprojekt südlich von Ashcroft (British Columbia) im Bergbaugebiet Kamloops. Das Projekt erstreckt sich über 18 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.736,38 Hektar und ist vielversprechend für vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierungen, eine Lagerstättenart, die häufig mit Kupfer, Zink, Silber und Gold in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, ein porphyrartiges Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße in der Nähe von Campbell River innerhalb der Vancouver Mining Division in British Columbia, das sich über neun Mineral-Claims mit einer Fläche von ca. 2.746,46 Hektar erstreckt.

Copper One Resources treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „prognostizieren“, „anstreben“, „können“, „werden“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens, einschließlich seiner Strategie zur Steigerung der Marktbekanntheit, zur Erweiterung seiner Aktionärsbasis und zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie derzeit vorgesehen umzusetzen, dass die allgemeinen Marktbedingungen stabil bleiben und dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital zur Unterstützung seiner Aktivitäten haben wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Kupfer, Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, sowie Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften. Weitere Risikofaktoren werden in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Copper One Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 0,570CAD auf CSE (24. Juni 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.