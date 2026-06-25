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    HWA AG passt Prognose an – Kapitalmaßnahmen stehen bevor

    HWA AG im Spannungsfeld von Wachstum und Unsicherheit: Während Umsatz und Eigenentwicklungen vorankommen, zwingen Markt- und Kostenrisiken zu einer vorsichtigeren EBIT-Prognose.

    HWA AG passt Prognose an – Kapitalmaßnahmen stehen bevor
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • HWA AG erwartet für 2026 eine weitere Steigerung der Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr, passt jedoch die EBIT‑Prognose an: Ziel bleibt ein leicht positives EBIT, ein moderater EBIT‑Verlust kann aktuell aber nicht ausgeschlossen werden.
    • Ursachen der Prognoseanpassung sind Nachfragerückgang in der Automobilindustrie, gestiegene Materialkosten und geopolitische Unsicherheiten (insbesondere im arabischen Raum), die das Kundenverhalten beeinflussen.
    • Die Eigenentwicklung HWA EVO läuft gut: Auslieferungen an erste Kunden haben begonnen, Qualität wird als sehr hoch bewertet; zudem wurden drei HWA EVO.R‑Rennfahrzeuge planmäßig verkauft.
    • Lieferengpässe bei Bauteilen verzögern Teile der Auslieferungen des HWA EVO, wodurch Umsätze teilweise in spätere Perioden verschoben werden.
    • HWA befindet sich in einer Transformation zu einer eigenständigen Marke und Multiprojektorganisation; wegen des strukturellen Umbruchs in der Branche verzögern sich die Zeitpläne, und zur Finanzierung sollen Kapitalmarktmaßnahmen genutzt werden.
    • Der Mehrheitsgesellschafter Dörflinger Management will die HWA AG mit bis zu 11 Mio. Euro unterstützen; kurzfristig wird das genehmigte Kapital von bis zu 4,3 Mio. Euro für neue Aktien voll ausgeschöpft, eine weitere Maßnahme über bis zu 6,7 Mio. Euro ist geplant; Aktionäre erhalten Bezugsrechte, der Bezugspreis orientiert sich am unteren Limit eines möglichen Ausgabepreises.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei HWA ist am 25.06.2026.


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